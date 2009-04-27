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    27 апреля 2009

    3D-карта MSI N285GTX SuperPipe 2G: трубки толще, памяти больше:

    22:15

    AMD RV870 будет быстрее, чем ожидалось?:

    17:59

    В Snow Leopard Server появится корпоративные средства взаимодействия с iPhone:

    15:53

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.5.3.139:

    14:50

    Alpha 680 — претендент на звание первого нетбука с ОС Android:

    14:44

    Редакторы: AkelPad v.4.2.2:

    14:25

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.86:

    14:00

    Графика: TwistedBrush v.15.75:

    13:35

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 76 Beta:

    13:10

    Графика: WPanorama v.9.33 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: Fresh View v.7.70:

    12:20

    Специалисты STMicroelectronics создали первый прототип процессора Morpheus:

    12:17

    Запись: FinalBurner Free v.2.11.0.156:

    11:55

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 85:

    11:30

    У Hynix готова первая в мире 54-нанометровая мобильная память DDR2 плотностью 1 Гбит:

    11:27

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.5 Final:

    11:05

    ASUS улучшает модель нетбука Eee PC 1000HA :

    10:47

    Медиаплееры: Xion v.1.0.114 Beta:

    10:30

    Настройщики: nHancer v.2.5.1:

    10:05

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:40

    Patriot Memory пополняет серию Viper трехканальным набором памяти DDR3-2000:

    09:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    09:15

    Sparkle представила 3D-карты Calibre X260 и X260 HM: Sparkle представила 3D-карты Calibre X260 и X260 HM

    08:55

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 апреля 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 апреля 2009 года):

    08:25

    В Snow Leopard появится функция записи экрана :

    08:16

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 апреля 2009 года):

    08:00

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