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    3 апреля 2009

    Игровой ноутбук MSI GX733 оснащен 17-дюймовым дисплеем и кнопкой Turbo:

    22:22

    Palit выпускает свой оригинальный GeForce GTX 275:

    21:28

    IBM предлагает за Sun семь миллиардов долларов; о сделке может быть объявлено в течение недели:

    20:52

    Apple случайно подтвердила выпуск Xserve с Nehalem :

    18:56

    Gainward одной из первых заявляет о выпуске 3D-карты GTX 275 в комплекте с утилитой для «разгона»:

    15:50

    Настройщики: Fresh UI v.8.28:

    15:40

    Файловые обменники: µTorrent v.1.9 Build 14981 Alpha:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.6 Build 2:

    14:50

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.4.2.7 Beta:

    14:15

    A-DATA CH91 — стильный и ёмкий накопитель для мобильного ПК:

    14:02

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.4 Build 1281:

    13:50

    Утилиты: Daphne v.1.41:

    13:25

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.1.0.52:

    13:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.54.2:

    12:35

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.00:

    12:10

    Утилиты: Asterisk Key v.8.5 Build 3141:

    11:45

    Silicon Graphics: в истории легенды написана последняя глава:

    11:29

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.0.0402:

    11:20

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.9:

    10:55

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.5.4:

    10:30

    HP тоже рассматривает возможность выпуска нетбуков с ОС Android:

    10:08

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.7:

    10:05

    Inno3D iChill Series GTX275 — более высокие частоты и кулер Arctic Cooling Xtreme, уже в продаже:

    09:48

    Нетбук Inspiron Mini 10 обзавелся дисплеем, подходящим для видео высокой четкости :

    09:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.145:

    09:40

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.8.7530:

    09:15

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.2.1:

    08:50

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.4:

    08:25

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.182.50 для видеокарт NVIDIA:

    08:00

    BFG GeForce GTX 275 — OС-версия быстрого адаптера для игроков и не только:

    02:00

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