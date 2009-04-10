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    10 апреля 2009

    VIA использует в компактном сервере NSD7200 чипсет VIA VX800:

    20:26

    Корпус Spire Simplicity для небольших системных плат — привлекательная простота:

    20:04

    Apple заказывает флэш-память и компоненты для нового iPhone :

    19:34

    APOGEE DDR2 SO-DIMM — «зеленая» память Walton Chaintech для нетбуков:

    15:55

    Spire EZvault — корпус под HDD «без инструментов» для создания резервных копий:

    13:34

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.287 Build 1483:

    13:00

    Intel предупредила о прекращении выпуска некоторых процессоров Intel Xeon:

    12:59

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.12:

    12:35

    Dell готовит 11-дюймовый нетбук и новые варианты модели Mini 10:

    12:12

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.54.5:

    12:10

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4370:

    11:45

    Futronic предлагает миниатюрное средство дактилоскопической идентификации:

    11:40

    Чистильщики: WashAndGo v.11h:

    11:20

    AMD подтверждает свою приверженность OpenGL:

    11:07

    Настройщики: Super Utilities v.9.43:

    10:55

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.1.0.110:

    10:30

    Редакторы: RJ TextEd v.5.0:

    10:05

    Kingston выпускает модули DDR3 XMP SO-DIMM, сертифицированные Intel:

    09:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 82:

    09:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.3.9 Beta:

    09:15

    Медиаплееры: Songbird v.1.1.2:

    08:50

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1386:

    08:25

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.4:

    08:00

    Компания Seagate анонсировала HDD серии SV35.5, рассчитанные на круглосуточную работу:

    01:15

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