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    25 апреля 2009

    Fujitsu выпустила свой второй нетбук, LOOX M:

    14:50

    Первый взгляд на системную плату DFI LANParty UT P55:

    14:28

    NHK заставила обычные наушники воспроизводить 24-канальный звук:

    14:00

    Специалисты Fujitsu улучшили биометрический датчик, сканирующий рисунок вен:

    13:33

    Маленькую клавиатуру скрестили с трекболом:

    13:10

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.8.7612:

    12:35

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.00 Beta:

    12:10

    Интернет и сети: Capturix NetWorks v.6.01.176:

    11:45

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.21:

    11:20

    Графика: Picasa v.3.1 Build 71.36:

    10:55

    NETGEAR ReadyNAS NVX – настольное сетевое хранилище с четырьмя дисковыми отсеками:

    10:55

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 5999:

    10:30

    Лучшие USB-накопители для поклонников зеркальных камер Canon:

    10:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 86:

    10:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 24\04\2009:

    09:40

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.6.1.1122:

    09:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.2 Build 15227:

    08:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.2.2.0 Build 0422:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 апреля):

    08:00

    NVIDIA готовит 40-нм GeForce GT 240M и G210M:

    01:29

    ASUS Express TV Stick — два тюнера и 4 ГБ в одном устройстве:

    00:57

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