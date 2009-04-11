  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 апреля 2009

    В VLC 0.9.9 улучшена производительность при работе на Intel Mac :

    23:57

    Apacer удвоила емкость модулей DDR2-667 FB-DIMM:

    18:05

    Исследователи рассчитывают увеличить срок службы солнечных батарей:

    16:05

    Выпуск мобильной платформы с гибридом CPU и GPU компания AMD запланировала на 2011 год:

    13:35

    X-Memory.ru: экзотика и мощь GPU в проекте Folding@home для достижения мировых рекордов:

    13:13

    Patriot предлагает трехканальный набор памяти DDR3 суммарным объемом 12 ГБ:

    12:29

    Разработка спецификации Bluetooth 3.0 завершена:

    11:58

    Ассортимент OCZ пополнили модули памяти SODIMM с поддержкой XMP :

    11:35

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 462 Beta 1:

    11:20

    Процессорный кулер Thermaltake V14AX: двойной веер с большим вентилятором:

    11:08

    Запись: ImgBurn v.2.4.4.0:

    10:55

    Утилиты: AltDesk v.1.9:

    10:30

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.0:

    10:05

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.19:

    09:40

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.8:

    09:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (10/04/2009):

    08:50

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.17.4710:

    08:25

    Программы восстановления прошивок IAMM:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018