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    28 апреля 2009

    GIGABYTE GV-R477D5-512H-B — один из первых продуктов на основе AMD Radeon HD 4770 :

    20:33

    MacTuneUp 3.5 — новая версия утилиты для оптимизации работы Mac OS X :

    20:25

    Point of View оснащает 3D-карту GeForce GTX 285 двумя гигабайтами памяти:

    20:24

    Unitek 3,5" Multi-Functional Bay — кардридер и кейс для дисков 2,5":

    18:30

    Autodesk выпустила Mudbox 2009 для Mac :

    16:47

    Кардридер LaCie DataShare превратит карточки SD и microSD в USB-накопители:

    15:47

    Подушка Belkin повысит комфорт работы c ноутбуком:

    15:11

    PLDS анонсирует множество оптических приводов, включая 12х-скоростные модели для работы с дисками Blu-ray:

    14:32

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1240:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.3:

    13:00

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.1.4:

    12:35

    Интернет и сети: LanHelper v.1.87:

    12:10

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1003:

    11:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.4:

    11:20

    Apple встроила в QuickTime X поддержку YouTube :

    11:06

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.4.0:

    10:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r4763:

    10:30

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.3.0:

    10:05

    Toshiba анонсирует поставки первой в мире флэш-памяти типа NAND, изготавливаемой по нормам 32 нм:

    09:55

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.394:

    09:40

    Новый монитор LG подтверждает прогнозы аналитиков :

    09:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.40:

    09:15

    Графика: JetPhoto Studio v.4.3:

    08:50

    Дебютировал AMD ATI Radeon HD 4770 — первый в мире 3D-ускоритель с 40-нанометровым GPU:

    08:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.04.2009):

    08:25

    Intel старается освободить склады от запасов процессоров Atom:

    08:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.10:

    08:00

    EagleTec Nano: крошечная «флэшка», которую можно не заметить в разъеме USB:

    07:55

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