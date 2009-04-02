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    2 апреля 2009

    Apple хочет видеть Snow Leopard по-настоящему 64-битной системой :

    23:59

    Ускоритель Zotac GeForce GTX 275 AMP анонсирован, доступен для заказа:

    21:08

    Ericsson: новый рекорд скорости в HSPA-сети – 56 Мбит/с:

    19:17

    iPhone OS 3 позволит хранить в телефоне больше приложений :

    18:57

    Как бороться с Kido (aka Conficker и Downadup)?:

    18:52

    NVIDIA обещает скоро выпустить GeForce GTX 275 и исходный текст экранной заставки:

    18:22

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73 Beta 2:

    15:30

    Больше всего удовлетворения приносят своим владельцам зеркальные камеры Nikon:

    15:15

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.12:

    15:05

    Моноблочный ПК MSI AE1900 на процессоре Intel Atom оснащен сенсорным экраном:

    14:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.94:

    14:40

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.94:

    14:15

    Резервное копирование: Backup4all v.4.1 Build 134:

    13:50

    Настройщики: XP Smoker v.5.5:

    13:25

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.5:

    13:00

    Утилиты: WinMerge v.2.12.2:

    12:35

    Интернет и сети: VMware Player v.2.5.2 Build 156735:

    12:10

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2365:

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4103:

    11:20

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.7:

    10:55

    Утилиты: Process Tamer v.2.10.02:

    10:30

    Diamond Multimedia начинает продажи 3D-карты ATI Radeon HD 4890 XOC, разогнанной до 1 ГГц:

    10:25

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.25:

    10:05

    Запись: ImgBurn v.2.4.3.0:

    09:40

    Настройщики: Actual Title Buttons v.5.3:

    09:15

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.5.3:

    08:50

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0326.1:

    08:25

    AMD выпускает самую быструю игровую 3D-карту с рекомендованной ценой $239 — ATI Radeon HD 4890:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 апреля):

    08:00

    EVO ONE — серия игровой памяти Geil DDR3 с двух- и трехканальным доступом :

    06:15

    Pretec представила быстрые SSD Cobra с питанием Power Over eSATA и разъемами eSATA/USB :

    05:36

    DiskTools Pro для Mac OS X — нновый набор утилит для обслуживания HDD :

    00:06

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