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    23 августа 2006

    Apple продает больше MacBook, чем выпускает:

    23:05

    Контролер памяти SST55LD019M поддерживает «многоуровневую» флэш-память типа NAND:

    21:52

    FireWave — шестиканальный звук для Mac:

    20:03

    BoomBall — шарообразные колонки для iPod:

    19:17

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.23.3278 Beta 6:

    19:00

    OCZ Technology SD Dual – карточка и USB-накопитель одновременно:

    18:58

    Общение в сети: GAIM v.2.0.0 Beta 3.1:

    18:35

    JVC-Victor: новые наушники Be! HP-AL102:

    18:31

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.1 Build 494:

    18:10

    Apple выпустила революционный OpenGL?:

    18:09

    Sony собирается прекратить выпуск ЖК-мониторов?:

    18:03

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.4.3.7:

    17:45

    IBM обновляет ассортимент четырехъядерных серверов:

    17:37

    Фотокамеры Olympus FE-серии: 6 мегапикселей для начинающих :

    17:29

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.3 Alpha:

    17:20

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.96:

    16:55

    Microsoft + Razer = Habu: анонс мыши для геймеров:

    16:49

    Микросхемы Oki помогают снизить шум при съемке в условиях плохой освещенности:

    16:31

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.8.1:

    16:30

    P5B-V и P5B-VM: еще две платы ASUS на G965:

    16:18

    Запись: Magic CD/DVD Burner .NET v.1.30:

    16:05

    ATI Radeon X1950: официальный анонс:

    15:56

    Olympus SP-510 UZ: нескромный «ультразум»:

    15:46

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.4 (Updated):

    15:40

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.2.3:

    15:15

    NitroAV: 7-портовый контроллер USB 2.0 и FireWire 800:

    14:54

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.2.1:

    14:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre2:

    14:25

    Утилиты: Partition Logic v.0.63:

    14:00

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.89:

    13:35

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 843 Beta:

    13:10

    Наклейки на клавиатуру для работы в Cubase, Protools, SONAR, Logic:

    13:03

    Игровой контроллер Logitech ChillStream - чтобы геймер не потел:

    12:59

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 1:

    12:45

    Настройщики: MemMonster v.4.65:

    12:20

    Lenovo ThinkPad T60: теперь с интегрированными модулями UMTS/HSDPA или EDGE/GPRS:

    12:04

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.60:

    11:55

    MRV: абонентские устройства серии OS910 для операторских сетей Ethernet:

    11:49

    «Фаматек»: новая технология DirectScreenTransfer:

    11:30

    "Лаборатория Касперского" представляет новое поколение систем фильтрации спама:

    11:05

    ATI прекращает разработки для Intel:

    10:41

    Безопасность: Lan2net NAT Firewall v.1.7:

    10:40

    Ситуация с поддержкой 4-ядерного Kentsfield в Intel P965 Express:

    10:28

    Paragon Software: СловоЕд для мобильных:

    10:15

    Начало продаж клавиатуры «Оптимус мини три» студии Артемия Лебедева:

    10:04

    Palm Treo 700wx - коммуникатор на WinMobile 5.0:

    10:03

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (33 неделя 2006 года):

    09:50

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.11 Build 940:

    09:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:45

    Napa Refresh: еще один шаг на пути к Santa Rosa:

    08:36

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-440x):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    08:00

    Фото дня: четырёхъядерный процессор AMD и новые детали о нём:

    01:23

    NVIDIA готовит «новый-старый» бюджетный акселератор GeForce 7100GS:

    00:21

    Kontron miniBaseboard - упрощенный дизайн одноплатных компьютеров ЕТХ:

    00:01

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