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    29 августа 2006

    OpenOffice и Mac становятся ближе:

    23:59

    Mac mini ждет обновление?:

    23:29

    Тестеры получили Mac OS X 10.4.8:

    22:58

    MAXPower G4 Upgrade — новые процессорные модули для PowerMac G4:

    22:15

    Olympus: квинтет влагозащищённых фотокамер µ-серии:

    19:28

    HD DVD + Intel Core 2 Duo = Toshiba Qosmio G35-AV660:

    18:36

    Snapz Pro X 2.0.3 обладает улучшенной поддержкой Intel:

    18:25

    Actel IGLOO: FPGA с минимальным потреблением сулят перемены в портативной электронике:

    17:29

    Производители ПК сообща подумают, как быть с аккумуляторами:

    17:03

    Универсальный блок автономного питания портативной техники Xantrex:

    16:48

    Nikon: «повзрослевшие» фотокамеры бюджетной L-серии:

    15:36

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.25.3297 RC1:

    15:15

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.1.375 Beta:

    14:50

    Aiptek MyNote: новая технология для любителей бумаги и карандаша:

    14:43

    WidowPC Sting 917X2 - первый игровой ноутбук на базе AMD AM2:

    14:27

    Утилиты: TransMac v.7.5:

    14:25

    Первый EUV-инструмент поможет «Изобретению»:

    14:13

    OCZ PC2-9000 Ti Alpha VX2 DFI Special Edition: на что способна технология Voltage eXtreme?:

    14:08

    Пара кардридеров с «изюминкой»:

    14:02

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.14:

    14:00

    Отзыв батарей не помешает Dell:

    13:44

    LixSystems Lx8100-MN - HTPC под управлением Linux:

    13:36

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.1:

    13:35

    LOOX Q и LOOX P70T/V: близнецы в разном формате:

    13:33

    Контроллеры питания Semtech для ноутбуков на базе Intel Centrino Duo:

    13:16

    Утилиты: Pfrank v.1.74:

    13:10

    O2 XDA Cosmo - первое из обличий HTC Excalibur?:

    13:02

    Samsung Sens G10, ноутбук без … батареи, и другие новинки из Кореи:

    13:00

    MRV: новые медиаконвертеры Fast Ethernet для платформы FiberDriver:

    12:49

    Samsung первой начала серийный выпуск 1-Гбит памяти DDR2 по 80-нм нормам:

    12:48

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.9.6:

    12:45

    Процессор Tulsa стал ключевым элементом новой серверной архитектуры Unisys:

    12:29

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.2:

    12:20

    Отзыв батарей Sony на руку другим производителям?:

    12:10

    Glacialtech пробует себя на новом поприще - теперь и блоки питания:

    11:58

    Запись: Nero Burning Rom v.7.2.7.0:

    11:55

    Неофициальные тесты платы на ATI RS690:

    11:39

    Kingmax Super Stick, миниатюрный USB-накопитель поступает в продажу:

    11:37

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.2.24.41 Beta:

    11:30

    Утилиты: UltraShredder v.4.5.1:

    11:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.7 Beta 4:

    10:40

    Blu-ray vs. HD-DVD: битву придется отложить:

    10:17

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 857 Beta:

    10:15

    Intel начинает продажи Tulsa:

    10:14

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre4:

    09:50

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (34 неделя 2006 года):

    09:25

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.51.6:

    09:05

    Диагностика: ASTRA v.5.21:

    08:45

    Диагностика: ASTRA32 v.1.41:

    08:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.2:

    08:15

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.22:

    08:00

    vMagi X1: 35-дюймовый экран для крайних эгоистов:

    07:20

    Есть мыши, способные читать штриховые коды:

    06:47

    Беспроводной 4-портовый хаб Belkin:

    06:36

    Новый инструмент ускорит внедрение звукового процессора BelaSigna 250:

    06:01

    DHX XMS2 DOMINATOR - память Corsair с технологией Dual-path Heat Xchange:

    02:48

    Epson считает, что началась «эра фотопечати сверхвысокого разрешения»:

    00:44

    Дело о возгорающихся батареях: реакция Sony:

    00:30

    100-долларовый ноутбук получает новое имя и подробные спецификации:

    00:20

    11 бюджетных кулеров GlacialTech:

    00:10

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