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    18 августа 2006

    В Guest PC 1.9.6 улучшена работа с USB:

    19:47

    ASmobile: новый бренд ASUS на рынке ноутбуков:

    17:52

    ABIT выпускает серию AW9D для Core 2 Duo:

    17:08

    «Аквариус» выпускает сервер на базе новых процессоров Intel Xeon :

    16:40

    Dell анонсирует свои настольные ПК и серверы с процессорами AMD:

    16:07

    Кулер Noctua NH-U12F: эффективная бесшумность:

    16:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.75:

    16:05

    Philips готовит к выпуску новый 17" TFT LCD-монитор:

    15:55

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.57:

    15:40

    Мультимедиа: YamiPod v.0.99.4 Beta 3:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.1 Build 490:

    14:50

    TwinMOS F1 - мобильный USB-диск со считывателем отпечатков пальцев:

    14:28

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.405 Build 791:

    14:25

    DFI анонсирует системную плату LANParty UT NF590 SLI-M2R:

    14:11

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.2.118:

    14:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.61:

    13:35

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.91.36.v2 для видеокарт NVIDIA:

    13:10

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.17:

    12:45

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Beta 3 для Windows XP SP2:

    12:20

    PDF2Office Personal v3.0 for Mac OS X появится в сентябре:

    12:19

    Microsoft: обновление для Windows Vista Beta 2 (KB922917):

    11:55

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB909095):

    11:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.63 Build 618:

    11:05

    Sony уличена в установке в ноутбуки «не тех» процессоров:

    11:03

    Apple выпустила апдейты firmware для ноутбуков и обновила Logic:

    10:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.3 Build 0816:

    10:40

    FVD вступает в гонку с HD DVD и Blu-ray:

    10:34

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.53 Beta Preview:

    10:15

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.96 Beta:

    09:50

    Графика: HyperSnap-DX v.6.10.02:

    09:25

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.0.1:

    09:05

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.4.6:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.06 для видеокарт GeForce 7600 GT/GS:

    08:30

    Неофициальный сборник драйверов и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    08:00

    Роадмап Intel подтверждает выход 4-ядерного Core 2 Extreme в этом году:

    00:33

    NVIDIA ответит ATI своими GeForce 7950 GT/GeForce 7950 GS:

    00:24

    Контроллер Areca ARC-1280ML - до 24 дисков SATA в одном компьютере:

    00:22

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