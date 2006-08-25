  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 августа 2006

    TuneTalk Stereo — стереомикрофон для iPod от Belkin:

    23:50

    Модули FB-DIMM для Mac Pro от Transintl.com:

    23:27

    Замена Superdrive для Mac Pro:

    22:55

    «Похожая на зеркальную» камера Fujifilm FinePix S9100 - выбор энтузиаста?:

    19:20

    IEEE 802.11n – «Формула-1» беспроводных сетей, которая убьет сотовые телефоны:

    18:49

    Где работают видеокарты NVIDIA Quadro FX?:

    18:20

    Apple готовит новинки?:

    17:18

    M-Audio: линейка профессиональных наушников IE:

    15:10

    Утилиты: HddLed Indicator v.1.7:

    13:35

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.3.639/640:

    13:10

    Диагностика: HDDlife v.2.8.99:

    12:45

    Lumalive: технология электронной одежды Philips идет в массы!:

    12:37

    Microsoft: нет 64-битного процессора - нет HD DVD / Blu-ray (обновлено):

    12:21

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.10.2:

    12:20

    Антивирусы: Anti...worm v.1.011.0157:

    11:55

    Trend Micro: новейшие продукты и решения:

    11:05

    UBiQUiO 501: непохожий на оригинал клон Moto Q:

    10:50

    Deleaker избавит программу от ошибок:

    10:40

    Panda Software: почтовый червь лезет на сотовые телефоны со ссылкой на вирус:

    10:15

    Кодеки: ffdshow Build 2006-08-21:

    09:50

    Утилиты: Unlocker v.1.8.4:

    09:25

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 RC1 Build 7.0.5000:

    09:05

    Графика: Adobe Photoshop v.9.0.2 (CS2) Update:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.78 для NVIDIA Quadro/GeForce Go (W32/64):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung (модель SH-S182M):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    08:00

    SPEC анонсирует набор тестов CPU2006:

    02:42

    Ricoh: новая камера Caplio R5 с 7,1x зумом:

    01:36

    Toshiba готовит к выпуску "ultra-high-speed" карты памяти SDHC:

    00:20

    Lite-On анонсирует внешний пишущий привод Blu-ray:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018