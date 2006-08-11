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    11 августа 2006

    OWC продает наборы FB-DIMM для Mac Pro:

    23:25

    Новинки National Instruments с интерфейсом PXI Express:

    22:15

    Adobe выпускает Flash Player 9 для Intel-Mac:

    21:07

    Определена дата старта платформы AMD Socket F:

    18:15

    Светосильный зум-объектив Sigma APO 50-150 мм f/2,8 EX DC HSM:

    17:44

    OpenOffice.org 2.0.3 учится работать с системными шрифтами:

    17:40

    Мультимедиа: WebcamXP Pro 2006 v.2.32.412 Beta:

    16:05

    Резервное копирование: WinBackup v.2.3:

    15:40

    GE Fanuc C2K – одноплатный компьютер на процессоре Freescale PowerPC:

    15:34

    Candela CLM20D1SB - 20,1" - "недорогой монитор для профессионалов":

    15:25

    Настройщики: PC Accelerator 2007 v.1.2:

    15:15

    Kodak: трио фотокамер С-серии:

    14:54

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.4:

    14:50

    Analog Devices SSM2301 и SSM2304: звуковые усилители для портативной электроники :

    14:25

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.2.1 Build 483:

    14:25

    Какие графические чипы выберет Dell для ноутбуков на процессорах AMD?:

    14:21

    Графика: ForceVision v.3.35 RC4:

    14:00

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.2.5:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.6.8:

    13:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.810:

    12:45

    Кодеки: AC3Filter v.1.09a:

    12:20

    Кодеки: Codec v.8.0 Build 4:

    11:55

    Первые бенчмарки ATI Radeon X1950XTX против NVIDIA Quad SLI:

    11:39

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.0 Build 402:

    11:30

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 8:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.8:

    10:40

    Ubuntu и Panda Software: DesktopSecure for Linux для Ubuntu 6.06 LTS:

    10:15

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.91.45.v2 для видеокарт NVIDIA:

    09:50

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.44 Beta:

    09:25

    Kodak EasyShare V705: матрицы и объективы про запас:

    09:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.91 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7400/7600:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 августа):

    08:00

    Фото дня: Samsung демонстрирует 3-дюймовый VGA-экран для цифровых камер:

    07:05

    Суперкомпьютер нового поколения Cray Hood будет построен на процессорах AMD:

    06:32

    KOSS KSC24 - новые наушники затылочного типа:

    00:24

    NVIDIA достанет свои козыри в сегменте «до 200 долларов» уже в конце августа:

    00:07

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