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    14 августа 2006

    Плагины Faxlink Mac работают на процессорах Intel :

    23:58

    Remote Buddy 1.0 Preview 6 получила новые меню:

    23:34

    Leopard уже украли?:

    23:14

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.88:

    19:00

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.3.2:

    18:35

    Настройщики: xpy v.0.9.7:

    18:10

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.1 Build 0811:

    17:45

    Утилиты: Pfrank v.1.72:

    17:20

    Резервное копирование: Backup4all v.3.3 Build 218:

    16:55

    Утилиты: ReNamer v.4.12:

    16:30

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.0:

    16:05

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38904:

    15:40

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.1.2:

    15:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 812 Beta:

    14:50

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.212:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (11.8.2006):

    14:00

    Настройщики: Super Utilities v.6.41:

    13:35

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.40:

    13:10

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.74/v.1.56:

    12:45

    Seagate готовится к ценовой войне с Hitachi и Samsung:

    12:41

    Семейство NVIDIA MCP61, подробности:

    12:20

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    12:20

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.0 Build 6363 Preview Version:

    11:55

    Через семь дней мир узнает о новой архитектуре интегральных микросхем:

    11:54

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.3.1 Final:

    11:30

    Круглая клавиатура для виртуальных перестрелок:

    11:18

    ASUS WL-700gE - медиасервер и клиент для BitTorrent :

    11:11

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 SP1 Build 2225:

    11:05

    Виртуальные машины: VMware v.5.5.2 Build 29772:

    10:40

    Чистильщики: CCleaner v.1.32.345:

    10:15

    Утилиты: NVFlash v.5.33:

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.02 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7x00:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 августа 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 августа 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 августа 2006 года):

    08:00

    DapTechnology FireStealth – «невидимый» анализатор IEEE 1394b:

    06:18

    Первые Blu-ray приводы Sony - без поддержки защищённого HD-видео:

    00:13

    Пульт ДУ человеком - дело недалекого будущего?:

    00:08

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