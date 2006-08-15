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    15 августа 2006

    Продано уже более 100 тыс. копий Parallels Desktop:

    22:33

    Leopard имеет штатную русификацию?:

    19:10

    Новая версия Xbench поддерживает Leopard:

    18:25

    Solid Data начинает поставки 100-Гб твердотельных накопителей:

    17:57

    Выход ATI Radeon X1950 откладывается:

    17:24

    Первые спецификации технологии NFC:

    17:21

    В продаже первая материнская плата на базе G965 Express - Intel DG965RY:

    17:05

    OCZ Technology Group сохраняет лидерство, представив память DDR2-1100:

    16:41

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.2.1 Build 487:

    15:40

    ETegro Technologies представляет blade-сервер Hyperion DS630:

    15:19

    Утилиты: Hotkeycontrol XP v.5.5:

    15:15

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.4.1:

    14:50

    Logitech представляет три новых комплекта мышь/клавиатура:

    14:31

    Окончательное утверждение стандарта 802.11n вновь отложено:

    14:30

    8-Гбит NAND флэш-память Intel и Micron: Samsung есть о чем задуматься :

    14:27

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.2:

    14:25

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.4 RC2:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2479:

    13:35

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.8:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.76:

    12:45

    Графика: ForceVision v.3.35 Final:

    12:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.7 Beta 2:

    11:55

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.6.2:

    11:30

    Архиваторы: ExtractNow v.4.27:

    11:05

    Panda Software: первый червь, эксплуатирующий уязвимость Microsoft MS06-040:

    10:40

    AMD представляет новые Opteron и говорит о 68-Вт четырёхядерных процессорах:

    10:33

    HTC Artemis - второе поколение коммуникаторов с GPS:

    10:29

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (32 неделя 2006 года):

    10:15

    Новая версия программного обеспечения для ADSL-модемов Acorp:

    09:50

    ASPLinux ConfPoint — инструмент управления сервисами в гетерогенных сетях:

    09:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.16:

    09:05

    Утилиты: AutoPatcher XP August 2006:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.98 для NVIDIA GeForce Go 6xx0/7x00:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 августа):

    08:00

    Все меньше и меньше… усилители National Semiconductor для портативной электроники:

    07:01

    Спецификации системных плат на базе чипсета Intel 3000:

    06:50

    Два USB-телефона USRobotics, сертифицированных Skype:

    06:01

    Планы DFI по выпуску плат для процессоров Socket AM2 и Core 2 Duo:

    00:48

    Ноутбук ASUS V1J: «Merom Inside»:

    00:34

    GIGABYTE 945 S-series - недорогое семейство плат для Core 2 Duo:

    00:22

    VIA EPIA EK - функциональная малютка с энергопотреблением в 19 Вт:

    00:10

    Адаптеры для PCI Express x1:

    00:05

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