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    28 августа 2006

    Сколько будет стоить Plextor PX-B900A и что войдет в комплект?:

    23:40

    Sensory Networks NodalCore C-2000 SX – плата сетевой безопасности начального уровня:

    23:00

    Nikon: стильные ультратонкие фотокамеры S-серии:

    22:50

    Forms To Go 3 больше не поддерживает «классику»:

    22:13

    Американцы выпустили видеотелефон для пользователей с нарушениями слуха:

    21:49

    The Sims 2 Open for Business уже в продаже:

    21:32

    Xceive XC3028L и XC2028L – телеприемники размером 7х7 мм:

    21:17

    Четырехдисковый NAS-сервер TS-401T:

    21:02

    Подробности анонса E-MU 1616M PCI, 1616 PCI и 1212M PCI:

    20:53

    Hitachi Deskstar E7K500 – миллион часов безотказной работы:

    20:35

    GV-RX195X512VB-RH - Radeon X1950 XTX Civilization IV Edition:

    20:13

    Три карты PNY Technologies на новых процессорах NVIDIA:

    20:01

    Marshall Electronics MXL USB.006: профессиональный микрофон с интерфейсом USB:

    19:32

    Nikon Coolpix S10: теперь со стабилизацией:

    18:40

    Atheros AR5008V: бюджетный 802.11n-чипсет:

    18:40

    iSale 3.2 использует шаблоны для страниц лотов eBay:

    17:10

    Два профессиональных объектива L-серии Canon:

    16:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre3:

    15:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.10:

    15:15

    Архиваторы: ExtractNow v.4.29:

    14:50

    Fujitsu Siemens представляет ноутбуки для футбольных фанов:

    14:27

    Shuttle XPC Barebone SS30G2 - компактный ПК для офиса:

    14:26

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.71 Beta:

    14:25

    NEC: ещё два ноутбука на основе Merom:

    14:17

    «Смотри, трогай, слушай»: акустическая система Logitech Z-10:

    14:13

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.826:

    14:00

    Технология OLED будет использоваться в подсветке дисплеев:

    13:41

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.33:

    13:35

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Final Preview:

    13:10

    I-ROCKS RF-6570 - беспроводные клавиатура и мышь:

    13:08

    PIXMA mini260, SELPHY CP730 и CP720: три компактных фотопринтера Canon:

    12:54

    Мультимедиа: Fresh View v.6.45:

    12:45

    Первые продукты детища Sony-NEC, компании Optiarc:

    12:32

    Seiko Epson умещает контроллер High-Speed USB 2.0 на площади 4х4 мм:

    12:29

    Внешние eSATA/USB HDD Iomega достигают ёмкости 320 Гб:

    12:23

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (27.8.2006):

    12:20

    Корейцы хотят научить двуногого робота ездить на самокате:

    12:11

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.60:

    11:55

    Технологии BBE идут в мобильную технику:

    11:50

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.10:

    11:30

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    11:05

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    10:40

    Беспроводная кроха Sharp DC2J1DZ120:

    10:28

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung (модель TS-L632D):

    10:15

    Диагностика: i-Cool v.B06.0629.2:

    09:50

    Официальный старт Merom - завершающая фаза развертывания архитектуры Core:

    09:42

    Диагностика: EasyTune5 v.B06.08091:

    09:25

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.91.47 для видеокарт GeForce 7100/79x0:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 августа 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 августа 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 августа 2006 года):

    08:00

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