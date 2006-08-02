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    2 августа 2006

    Sonnet выпускает новые апгрейды для PowerMac G4:

    23:17

    Crossroads Systems 6220i-b и 6220i: поддержка iSCSI на уровне моста и маршрутизатора SAN:

    20:28

    SkyeTek начинает поставки самого маленького в мире считывателя RFID:

    20:04

    NEC создала робота-дегустатора:

    19:52

    Genius SW-F2.1 500 - 2.1-канальный комплект колонок для ПК:

    19:14

    Выход чипсета NVIDIA MCP61S намечен на конец августа:

    18:35

    Microchip Technology PIC18F4685: больше памяти и поддержка CAN:

    18:28

    Intel начинает поставки флэш-памяти типа NOR для телефонов начального уровня:

    18:10

    Цифровой фотоальбом MediaGear HD2GO:

    17:28

    Native Instruments Akoustik Piano 1.1 с улучшенной имитацией звука реальных фортепиано:

    16:46

    TabletKiosk eo i7200 - новые UMPC на базе процессоров Intel:

    15:34

    Seiko представила самый тонкий в мире сканер отпечатков пальцев:

    14:32

    Apple выпускает Security Update 2006-004.:

    14:09

    Targus: Bluetooth-мышь с лазерным сенсором:

    13:06

    Intel G965 - слухи о поддержке DirectX 10 оказались слухами:

    12:32

    Sony Cyber-shot DSC-T10: четыре цвета для «ультраслима»:

    12:12

    Philips IP4776CZ38 - чип для защиты HDMI-интерфейса от электростатики:

    11:48

    Microsoft даёт производителям советы по поводу "внешности" Vista-ПК:

    10:54

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