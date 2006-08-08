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    8 августа 2006

    Apple демонстрирует Mac OS X Leopard Server:

    23:31

    Apple обновляет цены и характеристики Cinema Display:

    21:59

    AMD сохранит бренд ATI...:

    19:29

    ASUS и GIGABYTE образуют совместное предприятие:

    18:09

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.4.0.53.804:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.04 Build 2:

    16:05

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.21.3260 Beta 4b:

    15:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2:

    15:15

    Cornice: 12 Гб в 1" жестком диске:

    14:50

    Кодеки: AC3Filter v.1.08a:

    14:50

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.3:

    14:25

    Изменения в контроллере памяти чипсетов Broadwater:

    14:18

    Мультимедиа: YamiPod v.0.99.4 Beta 2:

    14:00

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 801 Beta:

    13:35

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.7:

    13:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.151:

    12:45

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.2.616/617:

    12:20

    Pentax Optio W20: без влаги и пыли:

    12:10

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.04 Platinum:

    11:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.7:

    11:30

    Мультимедиа: Reaper v.1.0 Pre 8:

    11:05

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.2.2.1746:

    10:40

    Падение в цене Radeon X1900 вследствие выхода Radeon X1950:

    10:28

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжения (31 неделя 2006 года):

    10:15

    Безопасность: BitDefender Enterprise Manager:

    09:50

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.63:

    09:25

    NVIDIA SLI в ноутбуках на базе Core 2 Duo?:

    09:19

    Тестовые приложения: SPECViewperf v.10:

    09:05

    Интернет и сети: Apache v.2.2.3:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung (модели SN-S082D):

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.78 для чипсетов NVIDIA Quadro/GeForce Go:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 августа):

    08:00

    AMD похоронит бренд ATI:

    07:55

    Logitech Premium Notebook Headset – гарнитура для ноутбуков:

    07:17

    До конца года AMD может занять 32% рынка процессоров для настольных ПК (обновлено):

    06:31

    Fujitsu втискивает 20-портовый Ethernet-коммутатор в одну микросхему с 1156 выводами:

    06:15

    Крошка-винчестер SmartDisk ByteSize: 6, 8, но не 12:

    06:01

    Apple демонстрирует Mac OS X 10.5 Leopard:

    02:32

    Apple завершает переход на процессоры Intel. Прощай, PowerPC!:

    00:42

    Информация о покупке ASUS компании GIGABYTE - слух?:

    00:27

    GDDR4 уже готова, ждем анонса GDDR5 в 2007м?:

    00:05

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