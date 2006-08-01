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    1 августа 2006

    Стильные женские наушники Elecom Ear Drops с "бриллиантами" - EHP-AIN30 / EHP-AIN20 / EHP-AIN10:

    23:13

    NeoOffice 2.0 достиг стадии бета-тестирования:

    22:46

    Технология, используемая в Rosetta, получила награду:

    22:05

    SIGGRAPH 2006: анонс NVIDIA Quadro Plex 1000 - первого внешнего устройства для визуализации:

    18:58

    SanDisk: карта памяти microSD объёмом 2 Гб:

    18:50

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.0:

    17:45

    Acrosser AR-B1890: одноплатный компьютер на базе Pentium M:

    17:27

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.1.4:

    17:20

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.0.10:

    16:55

    Mercury: Cell-акселераторы для рабочих станций, 180 GFLOPS прироста!:

    16:53

    Corripio 0.5 ищет изображения и тексты для iTunes:

    16:33

    CD/DVD: Alcohol 120% v.1.9.5.4327:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (31.7.2006):

    16:05

    Genius Look 313 Media: гибрид web-камеры, колонок и USB-хаба:

    15:53

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.30:

    15:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.0-r2:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.7:

    14:50

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8:

    14:25

    Антивирусы: AboutBuster v.6.05:

    14:00

    Медиаплееры: Evil Player v.1.13:

    13:35

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.727:

    13:10

    PQI готовит нас к Vista, выпуская 2-Гб модули DDR2-памяти:

    13:09

    Мультимедиа: YamiPod v.0.99.4:

    12:45

    ATI RV550: HD-DVD и Blu-ray - в массы:

    12:28

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.211:

    12:20

    Настройщики: RegSupreme v.1.4.0.46:

    11:55

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (30 неделя 2006 года):

    11:30

    Снова про энергопотребление NVIDIA G80 и ATI R600:

    11:22

    Графика: Paint.NET v.2.70 Beta 1:

    11:05

    Samsung SyncMaster 971P - ЖК-монитор премиум-класса:

    10:59

    Новая версия драйверов для процессоров AMD Athlon 64 X2 Dual Core:

    10:40

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.1.40:

    10:15

    Диагностика: NextSensor v.2.5.0.0 Build 0729 Final:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.1:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:05

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:45

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.01:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.03.02:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 августа):

    08:00

    Aspyr выпускает апдейт Tiger Woods PGA Tour 2005:

    07:09

    50 лет первому накопителю на магнитных дисках:

    00:33

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