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    24 августа 2006

    После апдейта в MacBook постоянно работают вентиляторы:

    23:58

    Apple отзывает 1,8 млн. батарей для ноутбуков с процессором G4:

    23:19

    Новая батарея NuPower увеличивает время работы iBook на треть:

    21:10

    100X Compact Flash для профессионалов от Advanced Media:

    19:34

    Canon PowerShot A710 IS, A640 и A630: все больше пикселей по доступной цене:

    18:37

    AMD: экспансия в Китай и открытие центра исследований и разработок в Шанхае:

    18:35

    Silicon Power начала выпуск 4-Гб карты памяти SDHC:

    18:19

    Toshiba представляет две новые модели Dynabook SS S30:

    17:23

    PowerColor - анонс решений X1950 XTX и X1950 CrossFire, а также X1900XT и X1900GT:

    17:01

    Разработанная в Тель-Авиве технология позволит устранить риск возгорания литиевых батарей?:

    16:52

    Платы на Radeon X1950: все равны, как на подбор:

    16:22

    Тайваньцы не верят, что AMD-ATI не будет снижать объем заказов:

    15:38

    Дактилоскопический датчик Fujitsu работает до загрузки системы:

    14:14

    «Фатальная» клавиатура Creative для игроков:

    13:32

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.4.0.45:

    13:10

    Capricorn TB120 PetaBox: 120 Тб памяти по полтора доллара за гигибайт:

    13:04

    Две новые мыши от Logitech - революция в компьютерной навигации :

    12:47

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.0 :

    12:45

    I-O Data LANDISK Tera: доступные NAS емкостью до 2 Тбайт:

    12:23

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.17:

    12:20

    Native Instruments Audio Kontrol 1 — звуковой USB 2.0 интерфейс с назначаемыми контроллерами:

    12:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (23.8.2006):

    11:55

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.0b3:

    11:30

    Утилиты: DeviceLock v.6.0:

    11:05

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 7:

    10:40

    Интернет и сети: WiFi SiStr v.1.0.2422.35963:

    10:15

    Мультимедиа: Reaper v.1.0 Final:

    09:50

    Безопасность: КриптоАРМ v.4.0 Pre-Release:

    09:25

    «Доктор Веб»: как защитить свой бизнес от современных информационных угроз:

    09:05

    "Доктор Веб" подводит итоги двухлетней работы и рассказывает об антивирусах Dr.Web:

    08:45

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.141:

    08:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 Build 693 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 августа):

    08:00

    Logiteс NEXAS - внешние винчестеры с системой охлаждения "A.S.C SYSTEM":

    02:25

    Buffalo: 4-портовый USB-хаб со складным кабелем:

    01:49

    Два ультратонких оптических привода Plextor:

    01:35

    Samsung представляет ноутбук и UMPC с твердотельными накопителями:

    01:23

    Memorex начинает поставки дисков HD DVD-R:

    01:16

    SyncMaster 931C - 19" ЖК-монитор для укрепления позиций в сегменте дисплеев премиум-класса:

    00:57

    Lite-On IT выпускает 18x скоростной DVD-привод LH-18A1P:

    00:24

    Распознавание речи за специализированными чипами?:

    00:03

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