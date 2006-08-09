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    9 августа 2006

    Новая бета-версия Parallels Desktop улучшает работу с USB :

    23:51

    Nikon D80 и новые объективы AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135 мм, AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300 мм :

    23:36

    Adobe выпускает апдейт InDesign:

    23:19

    Microsoft прекращает выпуск VirtualPC:

    22:44

    Какие винчестеры используются на самолетах американских ВВС?:

    21:34

    Socket Communications Go Wi-Fi! P300 – беспроводная сетевая карта для сетей 802.11g:

    21:03

    Microsoft выспускает обновления для Office:

    20:57

    Xcode 2.4 позволяет создавать 64-битные приложения.:

    19:56

    Apple открывает код ядра Mac OS X 10.4.7:

    19:31

    Кабельный модем SMC8004-BCM выполняет функции маршрутизатора:

    18:41

    Фото дня - видеоадаптер MSI GeminiumGo:

    18:29

    Microsoft разрабатывает UB-версию Office для Mac:

    17:56

    QuarkXPress 7.01 работает на процессорах Intel без эмуляции:

    17:25

    E-MU Platinum 88 - гранд пиано с объемом семплов 7 Гб для Emulator X/Proteus X:

    16:15

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.95:

    14:00

    Nikon D80: новая 10-мегапиксельная зеркальная камера:

    13:55

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10b:

    13:35

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.56:

    13:10

    Для беспроводных модуля Cirronet стандарта IEEE 802.15.4:

    12:54

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.1.12:

    12:45

    Casio Exilim Card EX-S770: «кредитка» с широким экраном:

    12:38

    Intel и Micron пока отстают от Toshiba, считают аналитики:

    12:30

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.0.171:

    12:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.19:

    11:55

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.405 Build 782:

    11:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.5.0808:

    11:05

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.4 RC1:

    10:40

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 RC3:

    10:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (8.8.2006):

    09:50

    Диагностика: HWiNFO v.5.0.3:

    09:25

    Диагностика: NextSensor v.2.5.1.0 Build 0808:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    A-DATA реализует технологию EPP в модулях оперативной памяти DDR2 800+ и DDR2 1000+ :

    08:42

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.78:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.83 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7x00:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 августа):

    08:00

    Трио блоков питания Antec сменяет модели предыдущего поколения:

    07:37

    Fujifilm доводит объем карточек xD-Picture Card до 2 Гб:

    07:07

    Первые настольные ПК Lenovo на базе процессоров AMD:

    06:47

    «Двуствольный» цифровой тюнер DVB-S2 с интерфейсом PCI Express:

    06:17

    Одноплатный компьютер за 69 долларов:

    06:07

    Elecom "M-ABUR" - противобактериальные мышки:

    00:05

    Athlon 64 X2 3600+ появится вскоре по цене 148 долл.:

    00:02

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