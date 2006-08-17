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    17 августа 2006

    NuPower — новая батарея для iBook:

    22:46

    Logitech AudioStation — новая аудиосистема для iPod:

    21:59

    Creative Labs анонсирует три новые звуковые карты:

    21:41

    Apple патентует кнопки с изменяющимся изображением:

    20:01

    Seagate: 120 Гб в форм-факторе 1,8" - уже в этом году:

    17:59

    Kingston представляет модули ValueRAM специально для систем на Opteron:

    15:27

    23 августа - анонс ATI Radeon X1950XTX/ X1650Pro/ X1300XT:

    15:19

    Toshiba Satellite Pro A120 - весьма крепкий ноутбук:

    15:15

    Графика: ForceVision v.3.35.1:

    15:15

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Final:

    14:50

    Apple выпустит 15-дюймовый MacBook?:

    14:42

    ASUS EN7950GX2/2PHT/1G - видеокарта на GeForce 7950 поступает в продажу:

    14:38

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpn:

    14:25

    Transcend - анонс карт флэш-памяти 80X microSD:

    14:14

    Диагностика: System Spec v.2.20:

    14:00

    Наследник чипсета Intel 975X - Bearlake X/G+ должен потрясать своей мощью:

    13:56

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.27:

    13:35

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.2 Alpha:

    13:10

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.4.5:

    12:45

    Утилиты: novaPDF v.4.1 Build 182:

    12:20

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.137:

    11:55

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:30

    Intel демонстрирует Tulsa Xeon на LinuxWorld:

    11:21

    Прекращение выпуска 90-нм процессоров Intel:

    11:11

    nForce Professional 3000 Series - новые серверные чипсеты NVIDIA:

    11:10

    Диагностика: Powermax v.4.23:

    11:05

    Диагностика: SIV 3.15:

    10:40

    ZyXEL начинает поставки линейных модулей G.SHDSL.bis для DSL-коммутаторов IES-2000 EE и IES-3000 EE:

    10:29

    Sony выпускает 50-Гб Blu-ray носители:

    10:16

    Запись: VSO Inspector v.1.1.4.66:

    10:15

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.2.0 Pre-Release 3:

    09:50

    «Т-Платформы» анонсирует новую линейку серверов на базе Intel Xeon:

    09:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.36 для Quadro:

    09:25

    Утилиты: MSI DigiCell v.1.22.00.00:

    09:05

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.9:

    08:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:30

    Утилиты: @BIOS v.1.10d B06.0721.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    08:00

    ВТСП: и все-таки, «виноваты» фононы:

    00:30

    Терабайтные HDD Hitachi - в этом году:

    00:11

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