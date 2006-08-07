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    7 августа 2006

    Apple представляет новый Xserve и завершает переход на Intel:

    23:55

    Apple выпускает Mac Pro:

    23:12

    Компьютер контролируемый движением глаз - MyTobiiP10:

    22:39

    MSI: NX7600GT Diamond Plus c интерфейсом HDMI:

    20:23

    VMware составит конкуренцию Parallels:

    19:23

    Голографические носители появятся еще до Рождества:

    18:56

    Apple готова атаковать Vista:

    18:35

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.2:

    17:20

    Антивирусы: Avast! v.4.7.869:

    16:55

    Диагностика: BGEye v.2.93:

    16:30

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.2.0:

    16:05

    Настройщики: FireTune v.1.12:

    15:40

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.27:

    15:15

    1000 микропроцессоров могут сымитировать человеческий мозг?:

    15:12

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.0.5:

    14:50

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.7.8:

    14:25

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.195:

    14:00

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98.3:

    13:35

    Запись: ImgBurn v.2.0.0.0:

    13:10

    Запись: CDRWIN v.6.1.1.0:

    12:45

    Стратегия ATI по отношению к продуктам нижнего ценового диапазона - семейство X1300:

    12:37

    UFO DS 6333: бюджетный ультракомпакт с функцией web-камеры:

    12:32

    Музыкальный инструмент с виртуальной клавиатурой:

    12:24

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.85:

    12:20

    Японские специалисты создали настоящий трехмерный дисплей:

    12:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.8:

    11:55

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.08:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.119.310:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.310:

    10:40

    Утилиты: MemUse v.0.4:

    10:15

    Кодеки: DivX v.6.3:

    09:50

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.81.13:

    09:25

    Microsoft: DirectX 9 – августовский релиз:

    09:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 июля по 6 августа 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 июля по 6 августа 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 июля по 6 августа 2006 года):

    08:00

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