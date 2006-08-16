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    16 августа 2006

    CGM Aged Film LE — новый бесплатный плагин для FCP :

    23:42

    Apple выпустила новую ревизию системной платы MacBook Pro:

    22:21

    Kingston DataTraveler Mini Fun: не только флэш-накопитель, но и пара игр впридачу:

    22:16

    Pro|Type — клавиатура с док-станцией для iPod:

    20:08

    Clean Text поможет при форматировании текста:

    17:42

    Dolby Digital Plus: новая технология для HD-аудио:

    16:09

    GIGABYTE GV-N76G256D-RH - бесшумная видеокарта с интерфейсом AGP:

    15:24

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.2.2 Final:

    14:00

    SiliconPipe/Intel: 20 Гбит/с по медным проводникам – вполне возможно!:

    13:59

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.6:

    13:35

    Boot Camp 1.1 beta поддерживает iSight :

    13:20

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 600:

    13:10

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.16:

    12:45

    Менеджеры закачек: HiDownload Pro v.6.9:

    12:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre1:

    11:55

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 825 Beta:

    11:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.815:

    11:05

    У AMD готовы первые инженерные образцы четырёхъядерных процессоров:

    10:44

    Коврик с бюстом - дополнение к клавиатуре-бюстгальтеру:

    10:41

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (15.8.2006):

    10:40

    FOXCONN 975X7AB-8EKRS2H - производительная плата для Core 2 Duo:

    10:37

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.1 Alpha:

    10:15

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.583 Beta:

    09:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1012:

    09:25

    LV-651 - индустриальный ПК на AMD Geode LX :

    09:11

    Paragon Software: система распознавания рукописного ввода PenReader для планшетов Wacom:

    09:05

    «Доктор Веб» информирует о вирусной опасности - Win32.HLLW.Gavir:

    08:45

    Утилиты: NVFlash v.5.36:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.91.32 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 августа):

    08:00

    Dell отзывает 4 миллиона аккумуляторных батарей, которые могут загораться:

    00:19

    Первые тесты производительности Intel GMA X3000:

    00:02

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