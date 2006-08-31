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    31 августа 2006

    Очередной «прорыв» L International Computers, на этот раз – в области накопителей:

    22:48

    4-Camera Color Quad работает с четырьмя камерами системы безопасности одновременно:

    22:22

    SST официально объявляет о поддержке чипсета Intel Q965 PRO:

    21:50

    SONY VAIO SZ3 - пополнение в ряду Merom-based ноутбуков на рынке:

    18:46

    ATI выпускает чипсет Radeon Xpress 1250 для ноутбуков и настольных систем Intel:

    18:08

    ITOX G5C100-N-G: системная плата форм-фактора Mini-ITX для Intel Core Duo:

    17:22

    FairPlay вновь взломали:

    16:54

    ASUS EN7900GTX/2PHT/512M - новая видеокарта с поддержкой HDCP:

    16:40

    STMicroelectronics выпускает 32-Мбит флэш-память специально для автомобилей:

    16:06

    Transcend: флэш-модули с USB-интерфейсом для промышленных компьютеров:

    15:37

    TRENDnet анонсирует семейство гигабитных коммутаторов Web-Smart для малого бизнеса:

    15:30

    Еще пара плат на GeForce 7100 GS: InnoVision и Prolink:

    15:11

    Линейка ноутбуков LG на базе Intel Core 2 Duo:

    14:27

    Pentax Optio L20: мужской ультракомпакт:

    14:25

    I-O Data DVR-UH18G - недорогой внешний 18-скоростной DVD-рекордер :

    14:16

    Wacom Intuos3 4x6 - рисуем на ПК от руки:

    14:12

    Ноутбук Metropolis: 19-дюймовый экран и NVIDIA Quad-SLI:

    13:55

    Встраиваемый ARM-компьютер Embedian EBC-7000 :

    13:49

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.2.0:

    13:10

    Японец поставил под сомнение первый закон робототехники Азимова:

    13:05

    «Аризонская мечта» QuIET – транзистор из одной молекулы:

    13:03

    Мультимедиа: Reaper v.1.01:

    12:45

    Toshiba SynaBook SS SX: ноутбуки, работающие автономно более 13 часов:

    12:41

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.58:

    12:20

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.76:

    11:55

    Руководство Intel ответит на ваши вопросы:

    11:43

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.67 Beta:

    11:30

    Утилиты: ShellToys XP v.5.2.1:

    11:05

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.3:

    10:40

    Новости проекта «Гид по ценам»: Toshiba Satellite R25-s3503 с поворотным экраном:

    10:39

    Apple обновит iSight?:

    10:36

    BenQ обновляет «классическую» линейку фотокамер:

    10:16

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.95 Build 1211:

    10:15

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.60:

    09:50

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.0 Build 1012:

    09:05

    Настройщики: nVidia nTune v.5.00.11.06:

    08:45

    CodeWeavers выпускает CrossOver Mac Beta 1:

    08:40

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 602:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 августа):

    08:00

    USB-«шприц» объемом до 1 Гб:

    06:28

    Blu-ray буксует: диски то ли есть, то ли нет, а вот дисководов – точно нет:

    05:45

    Непростой TFT-монитор диагональю 1,2 метра - Radius 320:

    02:57

    SCALA-RIDER FM: Bluetooth-гарнитура для мотоциклетных шлемов:

    02:10

    Zumreed - «кубики-хабики»:

    02:05

    IE-MiniFiberLinX-II: путешествие из медного провода в оптическое волокно и обратно:

    01:50

    Yokohama - первое детище союза AMD-ATI:

    01:47

    Toshiba Qosmio G30 797HS - ноутбуков с HD-DVD + Intel Core 2 Duo все больше на рынке:

    01:22

    Intel ждать утверждения 802.11n не будет:

    01:14

    SELPHY ES1 - новый мобильный фотопринтер Canon:

    00:46

    Gainward 7982-BLISS - бесшумная видеокарта на 7600GT:

    00:32

    Какой блок питания выбрать для SLI-системы? Сертифицированный компанией NVIDIA:

    00:13

    SPARKLE: GeForce 7100 GS для бюджетного рынка :

    00:09

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