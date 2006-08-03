  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 августа 2006

    iWeb получит новые возможности?:

    23:24

    Хакеры взломали MacBook через Airport:

    22:55

    Mitsubishi: анонс 8-см носителей DVD-R DL:

    22:30

    Cider: игровая революция?:

    22:06

    Plextor анонсирует PX-608AL - супертонкий DVD-привод:

    21:45

    Четырехзначные цены на 4-значные Opteron Revision F с 1 августа :

    20:56

    Ford, GM, Mazda снабжают автомобили возможностью подключения iPod:

    20:24

    Corsair анонсирует БП серии НХ: CMPSU-620HX (620 Вт) и CMPSU-520HX (520 Вт):

    20:04

    Scythe XCLIO A380 - корпус для оверклокеров или аэродинамическая труба?:

    19:02

    Arcom Vulcan: «спартанец» форм-фактора PC/104:

    18:24

    КПК - «вымирающий динозавр»?:

    17:16

    Lexmark C770 – семейство устройств для рабочих групп:

    16:59

    007 USB Flash Drive - самый надёжный USB-брелок:

    16:04

    Logitec: два внешних рекордера Blu-ray:

    15:18

    Фотокамера UFO DS 6310: стильно, недорого и с музыкой:

    14:31

    AOpen: два новых мощных БП в серии A-Power:

    14:23

    Топливные элементы скоро поступят в ВВС США:

    14:02

    Paragon Software: Handy Weather - карманный термометр:

    14:00

    "Доктор Веб": обзор вирусной обстановки за июль 2006 года:

    13:35

    Вы слыхали, как поет бамбук?:

    13:10

    Утилиты: UFS Explorer v.2.4:

    13:10

    PlexEraser – гроза оптических дисков:

    12:54

    OCZ PC2-6400 DDR2 Special Ops Edition: новые 1-Гб модули памяти в "камуфляже":

    12:49

    TRENDnet и Skylook: интеграция Skype и Microsoft Outlook для Unified Messaging:

    12:45

    Снижение цен на последние процессоры Athlon 64 X2 с кэшем 2 x 1 Мб:

    12:28

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.73/v.1.56:

    12:20

    Веб-браузеры: Opera v.9.01 Final:

    11:55

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.6:

    11:30

    AMD возобновляет поставки процессоров Sempron 2600+ и снижает цены:

    11:10

    Помощник фотолюбителя Sony GPS-CS1: вспомнить всё:

    11:07

    Диагностика: BIOS Agent v.3.55:

    11:05

    Подкасты iXBT.com теперь в каталоге iTunes Music Store:

    10:43

    Диагностика: SpeedFan v.4.29:

    10:40

    Digital Performer 5.1 снабжен поддержкой процессоров Intel:

    10:34

    Тестовые приложения: Hot CPU Tester Pro v.4.3:

    10:15

    Диагностика: NextSensor v.2.5.0.0 Build 0802:

    09:50

    Кодеки: AC3Filter v.1.07a:

    09:25

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7960:

    09:05

    Неофициальный сборник драйверов и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:45

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.7:

    08:30

    Новые драйверы для кард-ридеров Texas Instruments:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 августа):

    08:00

    Digital Foci Picture Porter Elite - «элитный» цифровой фотоальбом :

    04:32

    Моторизованное крепление для мониторов Peerless MM860:

    03:35

    Сканеры Canon CanoScan 8600F, LiDE 600F, CanoScan 4400F и LiDE 70:

    03:29

    Японские исследователи нашли подходящий материал для памяти FeRAM:

    01:22

    Принята спецификация оптических модулей QSFP:

    00:43

    Altec Lansing выпускает новый «бумбокс» для iPod:

    00:02

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018