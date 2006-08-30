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    30 августа 2006

    Некоторые MacBook выключаются сами:

    23:50

    DTS и Coding Technologies придумали новый «звук» для HDTV:

    22:05

    Parallels выпустит виртуальную машину для Mac Pro:

    21:16

    USB-адаптеры последовательных портов Quatech стали быстрее:

    20:48

    Intersil использует энергонезависимую память Impinj AEON/MTP в чипах управления питанием:

    20:33

    Радиотелефон USRobotics для Skype:

    20:09

    pdf-FormServer 4.0 позволяет сохранять PDF-формы:

    18:25

    Tul: анонс видеокарт PowerColor X1650 Pro и PowerColor X1300XT:

    18:19

    Фотокамера Ricoh Caplio 500SE: танки становятся мобильней:

    18:14

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3080:

    16:55

    Commell: одноплатный компьютер LS-570:

    16:36

    Утилиты: IconEdit2 v.4.2:

    16:30

    Dell Photo All-in-One 946 - недорогой струйный универсал:

    16:22

    Toshiba TransMemory U3 - вместительные и функциональные флэш-диски:

    16:20

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.10:

    16:05

    Imation сообщила о начале серийного выпуска носителей HD DVD:

    15:59

    IBM, Chartered, Infineon и Samsung готовятся сами и готовят других к выпуску чипов по нормам 45 нм:

    15:57

    Утилиты: novaPDF v.4.1 Build 184:

    15:40

    Некоторые производители сомневаются в целесообразности освоения 80-нм норм:

    15:34

    Один на троих: однокристальный MDTV-тюнер для портативных устройств:

    15:16

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.4.0.48:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.1.0.6 Beta:

    14:50

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.4 Alpha:

    14:25

    Microsound — миниатюрные колонки для iPod:

    14:16

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.04 Build 6:

    14:00

    TagMaster: всепогодные RFID-сканеры:

    13:59

    Что европейцы делают со своими ноутбуками и не стесняются ли они при этом?:

    13:47

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.25:

    13:35

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.7 Beta:

    13:10

    К взлету готов! Saitek Aviator – джойстик для авиационных симуляторов :

    13:04

    Утилиты: ABBYY PDF Transformer v.2.0:

    12:45

    Sony AWG170A - первый DVD-рекордер, разработанный Optiarc:

    12:39

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского v.5.5 для CheckPoint Firewall-1:

    12:20

    «Доктор Веб»: выпущены новые версии антивирусных продуктов Dr.Web для ОС семейства Linux/FreeBSD/Solaris (x86):

    11:55

    Fujitsu представляет 2,5" жесткие диски с перпендикулярной записью для ноутбуков :

    11:52

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.91.47-AD для видеокарт NVIDIA:

    11:30

    D-Link DNS-323: NAS своими руками:

    11:27

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3-2 Professional:

    11:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.1.5:

    10:40

    Microsoft: Windows Vista Pre-RC1 Build 5536 Public - попади в первые 100.000:

    10:15

    «Аквариус» начинает производство серверов на базе Tulsa:

    09:56

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    AOpen MiniPC переходят на Core 2 Duo:

    09:37

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.05 для NVIDIA Quadro/GeForce Go 7x00:

    09:25

    NETGEAR обновляет семейство своих 802.11n-продуктов:

    09:13

    Разгон: Core Center v.2.0.1.8:

    09:05

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.2.0:

    08:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    08:30

    Обновление прошивки для DVD-приводов 4Kus (модель DVD-1S16P):

    08:15

    Apple снизила цену на ATI X1900XT:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 августа):

    08:00

    Micron анонсирует 16-Гб модули памяти DDR2:

    02:29

    Intel снижает TDP ряда своих процессоров:

    01:33

    DRX-830UL/T и DRX-830U - внешние мультиформатные DVD-приводы Sony со скоростью записи 18x:

    01:22

    GIGABYTE представляет системную плату GA-965G-DS3 со встроенным графическим адаптером Intel GMA X3000 :

    01:14

    LG анонсирует свои Blu-ray-продукты: от дисков до готовых ПК:

    01:11

    All-in-Wonder: X1900 PCI-E и ему подобные продукты будут сняты с производства?:

    01:10

    ATI TV Wonder 650, едва поступив в продажу, уже отозван:

    00:50

    Memorex удваивает время записи на носителях Mini DVD-R:

    00:26

    Модельный ряд GPU компании ATI:

    00:05

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