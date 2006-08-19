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    19 августа 2006

    ID2Q7 — конвертер документов InDesign в QuarkXPress:

    23:48

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.9:

    14:50

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 834 Beta:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.6.9:

    14:00

    Утилиты: Asterisk Key v.7.9 Build 2244:

    13:35

    Мультимедиа: Reaper v.1.0b6:

    13:10

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.01.55:

    12:45

    Trend Micro: средство контроля за безопасностью на шлюзе Интернета:

    12:20

    Интернет и сети: Яндекс.Бар - теперь и для Firefox:

    11:55

    BitDefender: новый вирус под видом обновлений Symantec:

    11:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.36:

    11:05

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB920872):

    10:40

    Компактная фотокамера Rollei dt6 Tribute с объективом на все случаи жизни:

    10:28

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1019.5266:

    10:15

    Программирование: PHP v.4.4.4:

    09:50

    Программирование: PHP v.5.1.5:

    09:25

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.50:

    09:05

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.75:

    08:45

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.67 Beta:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    08:00

    XTX Consortium обновляет спецификацию computer-on-module (СОМ):

    03:07

    D-Link обновляет модельный ряд ADSL-маршутизаторов с поддержкой технологии ADSL ANNEX-B:

    00:14

    ASUS P5W64 WS Pro - заготовка для «Quad-CrossFire»:

    00:07

    Verbatim анонсирует 8-см диски Mini DVD-R Double-Layer:

    00:03

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