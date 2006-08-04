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    4 августа 2006

    В MediaCentral 2.1 появилась поддержка Skype:

    23:57

    Выпущена демо-версия Quake 4:

    23:24

    Ну, здравствуй, рыба-мышь!:

    22:07

    MacMice Mouse BlueTooth II — новая альтернатива Mighty Mouse:

    21:04

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.2:

    19:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.40.15:

    18:35

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.92:

    18:10

    Adlink Technology PXIS-2670 - расширитель для PXI:

    17:52

    Безопасность: SpyRemover v.2.60:

    17:45

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpl:

    17:20

    Fluke Networks: новый комплект CableIQ Service Kit:

    17:19

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.14:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.7a:

    16:30

    ABIT iL-90MV системная плата для создания медиаПК:

    16:17

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.23:

    16:05

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.0.8.580:

    15:40

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.4.1:

    15:15

    Настройщики: Actual Title Buttons v.4.1:

    14:50

    FileBrowse — менеджер файлов с элементами 3D:

    14:48

    Диагностика: System Spec v.2.19:

    14:25

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.0.303 Final:

    14:00

    Шесть лазерных принтеров Samsung – в чем изюминка?:

    13:58

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2469:

    13:35

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.405 Build 781:

    13:10

    Kodak EasyShare C875: мегапикселями по Европе:

    13:08

    В семействе настольных ПК Gateway – новый флагман, E-6610:

    13:02

    Turtle Beach ANR-10 и ANR-20 - наушники с активным подавлением внешнего шума:

    12:49

    Настройщики: EF StartUp Manager v.2.50:

    12:45

    Woodhead Industries выпускает USB-адаптер для шины PROFIBUS:

    12:39

    Panda GateDefender Performa защищает от спуфинга:

    12:20

    Могут ли на одном ПК работать 30 пользователей одновременно?:

    12:03

    Cowon: новая прошивка для iAudio A2:

    11:55

    Первые тесты процессора Intel Core 2 Duo T7600 подтвердили его преимущества:

    11:45

    FastReport Studio - инструмент для трудной отчётности:

    11:30

    Samsung Sens R40 – дюймов не обязательно должно быть много:

    11:18

    Panda Software: топовая десятка вирусов июля:

    11:05

    Pexagon Store-It: именной накопитель с интерфейсом USB 2.0:

    10:56

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.4.5:

    10:40

    Matsushita и Renesas пробуют использовать 45-нм нормы:

    10:40

    Графика: Paint.NET v.2.7.0 Final:

    10:15

    Micron Osmium – секрет, позволяющий вдвое уменьшить чипы:

    10:03

    Microsoft: DirectX 9 – августовский релиз:

    09:50

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2007 SP1 (2007.9.10.105):

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.87:

    09:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.2.1 Final:

    08:45

    Медиаплееры: Cyberlink PowerDVD v.7.0 Build 1813.0:

    08:30

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Plextor (модель PX-130A):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 августа):

    08:00

    iPONE – маршрутизатор, которому не нужны кабели:

    07:00

    Arrowhead Research готова заплатить 647000 долларов за новый транзистор:

    06:30

    GROM среди ясного неба:

    06:00

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