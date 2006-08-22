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    22 августа 2006

    KINGMAX анонсирует 2-Гб miniSD карты флэш-памяти:

    18:59

    Цены Radeon X1950ХТХ/CrossFire, 256-Мб вариант Radeon X1900ХТ и новые тесты производительности:

    18:16

    Новый видеоадаптер GIGABYTE на тепловых трубках и с интерфейсом HDMI - GV-NX76G256HI-RH:

    17:06

    i-mate Jaq - первая информация о новом коммуникаторе с QWERTY-клавиатурой:

    14:06

    Новые продукты HP на базе процессоров AMD Opteron Socket F:

    14:05

    Утилиты: novaPDF v.4.1 Build 183:

    13:35

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.2.635/636:

    13:10

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.28:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.7.0:

    12:20

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.821:

    11:55

    Настройщики: MagicTweak v.3.31:

    11:30

    Firefox переделывают в Cocoa-приложение:

    11:23

    Фотокамеры Pentax Optio: ещё две «двадцатки»:

    11:09

    ATI TV Wonder 650 и TV Wonder 200 поступают в продажу:

    11:07

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.9:

    11:05

    Lite-On определяет сроки выхода своих рекордеров HD DVD и Blu-ray:

    10:55

    Intel DQ963FX- первая плата на базе чипсета Intel Q963:

    10:49

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98.4:

    10:40

    SST и TSMC интегрируют SuperFlash:

    10:33

    Антивирусы: Avast! v.4.7.871:

    10:15

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Beta 2 Uninstall Tool:

    09:50

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.1.1.2:

    09:25

    Дебют 100-долларового ноутбука:

    09:12

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.88 Build 954:

    09:05

    Возняк займет место в жюри конкурса на лучшую идею для программы:

    09:02

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.15:

    08:45

    RightMark: Memory Analyzer v.3.7:

    08:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.36 (Updated):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 августа):

    08:00

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