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    21 августа 2006

    SlimBatteryMonitor — альтернативный монитор состояния батареи:

    23:55

    QuickerTek выпускает антенну для MacBook Pro:

    23:29

    Adesso выпустила новые клавиатуру и мышь для Mac:

    22:21

    Xserve Cluster Node больше не будет?:

    19:18

    Первые образцы 80-нм чипа NVIDIA G73-B1 должны появиться в сентябре:

    16:53

    ASUS выпустила 3 новых ноутбука на Core 2 Duo: R1 Tablet PC, V1 и F2:

    16:19

    Запись: Burn4Free v.2.5.0.0:

    15:40

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.71:

    15:15

    Aspen 365: цифровые и голосовые коммутаторы для СМБ:

    15:05

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.405 Build 791:

    14:50

    Диагностика: EF Process Manager v.4.00:

    14:25

    AMEX 505 - первый медиацентр с Blu-ray на европейском рынке поступает в продажу:

    14:18

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.0.1:

    14:00

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.7 Beta 3:

    13:35

    Архиваторы: ExtractNow v.4.28:

    13:10

    HandyPC: коммуникаторы и UMPC от Road:

    12:52

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 19 августа):

    12:45

    Настройщики: ShellToys XP v.5.2:

    12:20

    TallyGenicom 2248 и 2348 - самые тихие матричные принтеры:

    12:14

    Shuttle выпускает быстрый SFF-ПК, XPC Barebone SD37P2:

    12:00

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.5.0:

    11:55

    Диагностика: BGEye v.2.96:

    11:30

    Тайваньские производители боятся слияния ATI с AMD:

    11:14

    Утилиты: Pfrank v.1.73:

    11:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (19.8.2006):

    10:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.5.2:

    10:15

    MasterConsole Z от Raritan — новое KVM-решение для предприятий малого и среднего бизнеса:

    10:13

    Renesas: двухъядерные 90-нм микроконтроллеры в автомобилях - к 2010-му:

    10:00

    «Кулер для пользователя» с интерфейсом USB:

    09:54

    HannStar - новая фигура среди производителей ЖК-панелей:

    09:51

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:50

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.8:

    09:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.8:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 августа 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 августа 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 августа 2006 года):

    08:00

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