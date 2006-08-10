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    10 августа 2006

    Parallels планирует поддержку трехмерной графики:

    23:54

    Выпущена пробная версия QuarkXPress 7:

    23:24

    Tangent Rugged Mini – миниатюрный ПК с удивительно низким энергопотреблением:

    23:05

    iEmulator предлагает скидки пользователям VirtualPC :

    22:27

    Microsoft прекратит поддержку Visual Basic для Mac:

    21:32

    Mac OS X Server поддерживает процессоры Intel:

    20:48

    Age of Empires III for Mac уже на подходе:

    19:49

    Apple выпускает Security Update для Mac Pro:

    17:26

    IBM пытается заглянуть за «кремниевый век»:

    16:13

    Intel: сокращения в рядах Pentium D:

    14:38

    Новые объективы для «зеркалок» Nikon:

    14:28

    Библиотека Exabyte обзаводится поддержкой Fibre Channel:

    14:04

    SanDisk надеется наделить трехмерную память возможностью записи:

    13:47

    SST представляет самую миниатюрную флэш-память с последовательным интерфейсом:

    11:34

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.09:

    11:30

    Интернет и сети: Incredisoft Access Remote PC v.4.11:

    11:05

    "Лаборатория Касперского" приглашает на семинар "Новые горизонты и возможности решений под Linux":

    10:50

    Пульты ДУ от Ritmix теперь в открытом доступе:

    10:15

    Panda Software: новые способы кражи данных и мошенничества:

    09:50

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB920907):

    09:25

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за август 2006 года:

    09:05

    NVIDIA: Quad SLI официально в массы:

    08:49

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (август 2006 года: обновления MS06-040 – MS06-051):

    08:45

    Официальные драйверы ForceWare v.91.45:

    08:30

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.0.0812 PostFinal:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 августа):

    08:00

    Китайский аккумулятор дает ток на глубине 6500 метров:

    06:15

    Аналитики In-Stat дают сделке AMD и ATI один год:

    06:00

    Super Talent анонсирует низколатентную память "PC8000 Low Latency 2GB DDR2 Kit" :

    00:02

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