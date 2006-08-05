  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 августа 2006

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.3 Final:

    15:40

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.0b:

    15:15

    Чистильщики: CM DiskCleaner v.2.1.1:

    14:50

    Пакет Carrara 5.1 оптимизирован для Intel:

    14:46

    HeartMath emWave: лекарство от стрессов или шарлатанство?:

    14:38

    Диагностика: BGEye v.2.88:

    14:25

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.45:

    14:00

    Робот-герой аниме – игрушка для взрослых детей:

    13:53

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.4 Build 971 Beta:

    13:35

    TI ADS8413 и ADS8410: первые в отрасли 16-разрядные АЦП с интерфейсом LVDS:

    13:16

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.2.82.1 Beta:

    13:10

    Новым коммутатором Net Optics можно управлять дистанционно:

    12:52

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (4.8.2006):

    12:45

    Мониторинг тррафика: Bandwidth Monitor Extreme v.2.47:

    12:20

    Toshiba LBA-NAND – флэш-память, которую проще применять:

    11:57

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.8.3:

    11:55

    Мультимедиа: Dr.DivX v.2.0.0 Final:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.6.6:

    11:05

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1003:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.04:

    10:15

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.5 Beta:

    09:50

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.2.11 (Udated):

    09:25

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.03 Platinum:

    09:05

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.8.3:

    08:45

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.8.3:

    08:30

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.2.0 Pre-Release 2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 августа):

    08:00

    ATI приобретает лицензию у FuzzySharp «за спасибо»?:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018