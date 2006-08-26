  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 августа 2006

    Настройщики: Super Utilities v.6.42:

    15:15

    Утилиты: Asterisk Key v.7.9 Build 2258:

    14:50

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.3.643/644:

    14:25

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.7:

    14:00

    Утилиты: Registry First Aid v.5.02:

    13:35

    Диагностика: Device Info v.1.02:

    13:10

    VIA и SiS готовы занять место ATI:

    13:09

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1b:

    12:45

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.1.0.162:

    12:20

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.4.2:

    11:55

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.04 Build 5:

    11:30

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 RC1 Build 7.0.5700.6:

    11:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.0:

    10:40

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:15

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.02 для NVIDIA GeForce Go 6xx0/7x00:

    09:25

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.37:

    09:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.89:

    08:45

    Интернет и сети: GameLiveShow v.1.31:

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.05:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 августа):

    08:00

    Hot Chips 18 - Sun подтверждает детали о Niagara II:

    04:00

    Aewin PM-6100 - безвентиляторный одноплатный компьютер на базе AMD Geode LX800:

    03:14

    ASUS R2H Ultra-Mobile PC - новая коммуникационная эра благодаря мобильным ПК?:

    02:50

    Fantom Drives - внешние накопители G-Force MegaDisk от 0,5 до 1,5 Тб:

    02:26

    Canon EOS Rebel XTi (EOS 400D): 10,1-Мп фаворит:

    02:13

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018