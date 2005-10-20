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    20 октября 2005

    Adaptec объявляет о выпуске новой линейки систем хранения данных с интерфейсом SCSI (SAS) :

    15:51

    BenQ анонсирует 5-Мп камеру DC C500, вес которой всего 80 граммов :

    13:15

    Samsung рассчитывает потеснить жесткие диски:

    13:06

    HP просит подтянуть Blu-ray Disc до уровня HD-DVD:

    12:32

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.0.4:

    11:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.4.780:

    11:05

    Dragon Drive: 120 Гб в кармане:

    10:48

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.9.9:

    10:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 019:

    10:15

    Мультимедиа: JetAudio v.6.2.3:

    09:50

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.2 Final:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor серии PX-716:

    09:05

    Новые двухъядерные PowerMac G5: Dual и Quad:

    09:00

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.81.84:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 октября):

    08:30

    Yonah потребует новых чипсетов:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    08:15

    Утилиты: ExperTool v.3.33 для видеоадаптеров Gainward:

    08:00

    Новое оборудование InfiNet Wireless для интеграции беспроводных сетей диапазонов 2,4 и 5 ГГц:

    08:00

    NEC LCD Technologies уменьшает время отклика до 5 мс:

    07:30

    В чипсете 975X не будет поддержки SLI:

    06:30

    Смарт-карты с высокоскоростным интерфейсом обрабатывают мультимедийные данные:

    06:00

    Apple обновляет линейку ноутбуков PowerBook:

    02:00

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