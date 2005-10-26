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    26 октября 2005

    Casio Exilim EX-S600: 6-мегапиксельная карманная камера со стабилизацией изображения:

    17:20

    PowerMac G5 поддерживает NVIDIA Quadro FX 4500:

    17:10

    Intel инвестирует 650 млн. долларов в развитие производства 300-мм подложек :

    16:57

    Fujitsu Siemens: карманные ПК c GPS LOOX N500 и LOOX N520:

    15:11

    Настройщики: XP Smoker v.5.0:

    12:45

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.7:

    12:20

    Процессоры AMD - в каждом пятом настольном компьютере:

    12:17

    NEC LaVie T: мультимедийные ноутбуки со встроенным сабвуфером:

    12:17

    Creative обнародует результаты квартала: доходы выросли на треть:

    12:14

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.02:

    11:55

    Интернет и сети: IP->Com v.3.0.0:

    11:30

    Мобильные устройства будет питать энергетический порошок:

    11:14

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.07 (Updated):

    11:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.02:

    10:40

    IBM раскрывает подробности процессора Xbox 360:

    10:29

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    10:15

    Microsoft: обновление для Windows 2003 Server (KB904639):

    09:50

    Apple выпускает обновление для Final Cut Pro 5:

    09:40

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.08:

    09:25

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.84 / v.1.2.0.18 / v.1.3.0.17:

    09:05

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:30

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte модели GV-NX66T128D:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 октября):

    08:00

    OCZ DDR PC-3500 Gold GX: память с новыми теплорассеивателями XTC для оверклокеров :

    07:25

    Intel делает платы на чужом чипсете и снова откладывает выпуск Montecito из-за недоработок:

    07:00

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