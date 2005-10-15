  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 октября 2005

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.68:

    15:40

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.5.2:

    15:15

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.5.2:

    14:50

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1434:

    14:25

    Точка доступа AP-5131 с двойным радиомодулем от Symbol Technologies:

    14:03

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 2289:

    14:00

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.0.134:

    13:35

    Графика: Firegraphic XP v.8.0.806:

    13:10

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6:

    13:00

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6:

    12:45

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.19:

    12:20

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.60a:

    11:55

    Утилиты: AutoPatcher XP October 2005:

    11:30

    Настройщики: TCP Optimizer v.2.02:

    11:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.15:

    10:40

    Медиаплееры: QuickTime v.7.0.3 для Windows и Mac:

    10:15

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.10.00.4015c:

    09:50

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.5:

    09:25

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.4-pl2:

    09:05

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.10:

    08:30

    S6: новый шаг в развитии серии Pentax Optio:

    08:30

    Новый МР3-плеер от Transcend - T.Sonic 310:

    08:18

    Обновление прошивок для приводов Samsung (SE-W164C):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018