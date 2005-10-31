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    31 октября 2005

    Sharp представляет высокоскоростные оптроны для высоких пиков напряжения :

    19:29

    InfiniteStorage TP9700 - 4-Гбит инфраструктура хранения данных от SGI :

    18:53

    Apacer DDR333 ECC Registered DIMM - 4 Гб память для профессионалов:

    18:40

    Диагностика: Kerish DOCTOR 2005 v.2.0:

    18:35

    Генератор подкачки заряда упростит конструкцию телефонов:

    18:22

    Интернет и сети: BinN S.Builder v.3.5:

    18:10

    StarForce: новая угроза - червь Win32.Sober.ac:

    17:45

    Утилиты: Keyboard Maniac v.4.0.20:

    17:20

    Компания Trend Micro предлагает предприятиям усовершенствованную защиту от шпионских программ:

    16:55

    Новый Zserver v.4.0 от SecureIT:

    16:30

    Китайское чудо: минуя 90-нм процессы – сразу к 65-нм?:

    16:27

    ZyXEL использует технологию антивирусной фильтрации "Лаборатории Касперского":

    16:05

    iPod на солнечных батареях:

    16:00

    Интернет и сети: Radmin Communication Server v.3.0:

    15:40

    Panda Software: птичий грипп – новый способ прикрытия для вирусов:

    15:15

    Новая камера от Voigtlaender: 8-Мп Virtus D8 :

    14:56

    Мобильные телефоны скоро будут знать своих владельцев в лицо:

    14:51

    Антивирусы: выпущены обновления ряда программных модулей версии 4.33 антвируса Dr.Web:

    14:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.0 (28/10/05):

    14:25

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.40.13584:

    14:00

    Медиаплееры: QuickTime v.7.0.3.50 для Windows и Mac:

    13:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.5.4:

    13:10

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1437:

    12:45

    Мультимедиа: PSP Video 9 v.1.74:

    12:20

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.1.6.1:

    11:55

    Настройщики: Fasterfox v.0.7.9:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.3.0 (Updated):

    11:05

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.87.v2 для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.5.1.1:

    10:15

    Утилиты: Unlocker v.1.7.4:

    09:50

    Чистильщики: CCleaner v.1.25.201:

    09:25

    InPlay Technologies предлагает новое перо для планшетов:

    09:16

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.0.53:

    09:05

    Выпуск цифровых фотокамер на Тайване за год вырос более чем на 50%:

    08:46

    Диагностика: OPN64 v.0.3.6:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 октября 2005 года):

    08:30

    Canon показывает прототипы водородных топливных элементов:

    08:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 октября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 октября 2005 года):

    08:00

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