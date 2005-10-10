  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 октября 2005

    Проект Novell OpenSUSE способствует развитию Linux:

    17:00

    Новые слухи о презентации 12 октября:

    16:35

    NVIDIA собирается использовать 1,26-наносекундную память:

    16:20

    Стенд RightMark.org на IDF Moscow Fall'2005:

    16:01

    Почтовые клиенты и фильтры: обучаемый антиспам-плагин для The Bat! - Agava Spamprotexx :

    16:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.2.0.94:

    14:00

    iWay: Карты Yahoo доступны для iPod:

    13:50

    Через два года цветные дисплеи могут появиться на упаковке товаров:

    13:36

    Антивирусы: AIM Fix v.1.3:

    13:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.3:

    13:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 015:

    12:45

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.4:

    12:20

    Утилиты: Autoruns v.8.22:

    11:55

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.9:

    11:30

    Tomcat K8E-SLI: системная плата Tyan для бюджетных решений с поддержкой SLI:

    11:06

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.18:

    11:05

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.0:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.0.0.8 Beta:

    10:15

    Безопасность: EliteToolbar Remover v.2.1.1:

    09:50

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.77:

    09:25

    Microsoft: повышаем быстродействие под Windows XP SP2 на двуядерных системах (KB896256):

    09:05

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP (KB904412):

    08:45

    Утилиты: BEupdated:

    08:30

    Новая бета-версия драйверов (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    08:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 октября 2005 года):

    08:00

    Когда понты дороже денег: MP3-плеер за 45000 долларов:

    07:30

    Intel: для сельской местности сойдет:

    07:00

    В Лондоне живут рыбы-роботы:

    06:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 октября 2005 года):

    01:00

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 октября 2005 года):

    00:30

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018