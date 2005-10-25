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    25 октября 2005

    Разработчики выбирают процессоры AMD Geode и Alchemy:

    21:55

    Infoprint Color 1534 и Infoprint 1512 - две новых модели офисных принтеров от IBM :

    19:58

    Toshiba лицензирует процессор ARM1176JZF-S для мобильных устройств:

    18:45

    Satellite M70: ноутбук третьего поколения:

    17:29

    Canon представляет цифровую камеру с Wi-Fi подключением - PowerShot SD430 DIGITAL ELPH:

    16:50

    Лекции Стэнфордского университета бесплатно доступны в iTunes Music Store:

    16:25

    Apple запускает iTunes Music Store в Австралии:

    16:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (42 неделя 2005 года):

    15:15

    Обновление Mac OS X 10.4.3 ожидается в ближайшие дни:

    15:15

    T-Mobile Vario: так вот он какой!:

    15:13

    Intel: планы относительно серверных чипов :

    14:51

    Антивирусы: AIM Fix (24/10/05):

    14:50

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.4.12582:

    14:25

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.33:

    14:00

    Покупатели iPod nano подают в суд на Apple:

    13:55

    In-Stat: КМОП-революция – свершилась!:

    13:38

    Настройщики: GameGain v.2.10.24.2005:

    13:35

    Настройщики: Throttle v.6.10.24.2005:

    13:10

    SONY - новые ЖК-мониторы серии HS с цифровым входом: модели HS75D и HS95D:

    12:46

    Настройщики: SuperRam v.5.10.24.2005:

    12:45

    Новый дорожный адаптер питания для iBook и PowerBook:

    12:40

    Настройщики: PCMedik v.6.10.24.2005:

    12:20

    Sharp LQ035Q7DH06: 3,5-дюймовый дисплей для мобильных устройств:

    12:10

    Настройщики: PCBoost v.3.10.24.2005:

    11:55

    Память DDR2: чипсетов нет, цены падают, но прибыль все еще высока:

    11:54

    Обновление драйверов для ЭЛТ/ЖК-мониторов Viewsonic:

    11:30

    Утилиты: novaPDF v.2.3.0 Build 145:

    11:05

    Maxtor представляет 3,5” жесткие диски емкостью 500 Гбайт:

    10:54

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.04:

    10:40

    Canon разработает топливные элементы для принтеров и камер:

    10:31

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.116.277:

    10:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.0.277:

    09:50

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra Lite 2005 SR3 (10.69):

    09:25

    Игра Black & White 2 будет доступна для Mac OS X:

    09:17

    Базы данных: MySQL 5.0.15:

    09:05

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.8:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:15

    Panda Software: вирусы для игровых консолей: новый повод для беспокойства пользователей?:

    08:00

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