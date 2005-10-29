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    29 октября 2005

    Настройщики: Reg Organizer v.3.1 Beta 3:

    18:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.6:

    18:10

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.515:

    17:45

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 2302:

    17:20

    Утилиты: Autoruns v.8.31:

    16:55

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.03:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.0.5:

    16:05

    Утилиты: ManageDesk v.2.45.16:

    15:40

    Задержки поставок чипов серии Radeon X1000 приведут к срыву рождественских продаж?:

    15:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.17:

    15:15

    Настройщики: ERUNT v.1.1j:

    14:50

    Настройщики: NTREGOPT:

    14:25

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.23:

    14:00

    Настройщики: FireTune v.1.08:

    13:35

    Гитара с интерфейсом USB:

    13:18

    Настройщики: WinTools.net Professional v.6.5.1:

    13:10

    Настройщики: DSL Speed v.3.1:

    12:45

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.03:

    12:20

    Интернет и сети: Google Earth v.3.0.0693 Beta (Updated):

    11:55

    Медиаплеер: Windows Media Lite v.1.20:

    11:30

    Резервное копирование: Backup4all v.2.3.4:

    11:05

    Антивирусы: CWShredder v.2.18:

    10:40

    Microsoft: .NET Framework Version v.2.0:

    10:15

    Диагностика: Thaiphoon Burner Beta Build 1026:

    09:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.1.277:

    09:25

    Файловые обменники: BitTornado v.0.3.14a:

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.62:

    08:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.111 Final:

    08:30

    Обновление прошивки для приводов AOpen модели COM5232/AAH SL:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 октября):

    08:00

    Две твердыни:

    07:15

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