  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2005

    Epson R340: принтер-совместитель:

    18:21

    USB-точилка для карандашей:

    16:54

    ValueRAM DDR2 667: экономичные модули памяти от Kingston:

    16:38

    TransPod от DLO: новый дизайн FM-передатчика:

    15:53

    ABIT AN8 32X: системная плата для самого быстрого SLI:

    15:02

    MirrorBit GL: даешь 1 Гбит NOR флэш-памяти!:

    12:47

    Видео-подкасты поддерживаются iTunes Music Store:

    11:45

    Evalue ECM-3624: компьютер размером с трехдюймовый дисковод:

    11:30

    Kyocera уменьшила кварцевый резонатор в двадцать семь раз:

    10:52

    Запись: DeepBurner v.1.7.0.280:

    10:40

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.2:

    10:15

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.9:

    09:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t (Updated):

    09:25

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.1.143:

    09:05

    Диагностика: PCI32 v.1.4:

    08:45

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (октябрь 2005 года – обновление MS05-50 и MS05-52):

    08:30

    USB-накопитель Memorex с электронным ярлыком:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    08:00

    AMD не просто открывает фабрику в Германии:

    07:30

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018