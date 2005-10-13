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    13 октября 2005

    Новый 8х-скоростной внешний DVD привод LiteOn SOSW-833SX:

    22:35

    VIA представляет контроллер Atlantic VT6528 Ethernet Switch:

    20:08

    Imation представила новый носитель Ulysses - ленточный каритридж с диском:

    18:10

    LG продолжает выпускать серию Super Multi DVD приводов: GSA-4167B и GSA-2164D:

    16:51

    Новые КПК Palm построены на элементной базе Samsung:

    16:17

    Intel: планы по выпуску и наименованию 65 нм процессоров Yonah:

    14:50

    Покажите накопителю палец, и он скажет кто вы:

    14:39

    Samsung выпускает 512-мегабитную память DDR2 по нормам 70 нм:

    14:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.00:

    12:45

    Настройщики: Samurize v.1.63.1:

    12:20

    Samsung и Pentax обменялись секретами:

    12:14

    Антивирусы: AIM Fix (12/10/05):

    11:55

    PVL-D: системные платы ASUS для Paxville:

    11:34

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.6 RC1:

    11:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 017:

    11:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.3:

    10:40

    Компания Digitex знает, куда класть компакт-диски:

    10:30

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (октябрь 2005 года):

    10:15

    Выпущено обновление QuickTime 6.5.3 и 7.0.3:

    09:55

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.0.7.13 Beta:

    09:50

    Миниатюрные USB-накопители Digitex:

    09:30

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.5.3.560:

    09:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.0 Build 1011 R1:

    09:05

    Утилиты: UltraISO v.7.6.5.1225 ME:

    08:45

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Выпущена новая версия плеера iTunes 6.0:

    08:30

    Плееры Disney Mix Stick построены на однокристальной системе SigmaTel:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    08:00

    Принтер Eden500V для объемной печати:

    07:30

    WLAN-чипсет Marvell 88W8360 поможет внедрению 802.11n:

    06:30

    Apple представляет кардинально улучшенный iMac:

    04:30

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