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    24 октября 2005

    4-дюймовый цветной экран для умелых рук:

    20:39

    Компания Freescale не оставляет без внимания 8-разрядный мир:

    20:10

    Автор языка Forth хочет удивить мир многоядерными процессорами:

    19:39

    Контроллер HighPoint RocketRAID 2320: универсальный и быстрый SATA II RAID 5:

    18:42

    ASUS представляет ноутбуки A6Vm и A6Km с NVIDIA GeForce Go 7300 :

    15:34

    Мышь дарит людям тепло:

    14:20

    AMD снижает цены…:

    14:14

    Антивирусы: AIM Fix (22/10/05):

    14:00

    AMD передает часть своей технологии x86 китайцам:

    13:49

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.21:

    13:35

    AP75 и AX72: BenQ продолжает серию «А»:

    13:33

    PolarFLO HDD46 - ватерблок для жестких дисков :

    13:24

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.16:

    13:10

    Процессоры P.A. Semi не будут горячиться:

    12:50

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.21:

    12:45

    TSMC готовится к 45-нм процессам:

    12:35

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.361 Build 651:

    12:20

    Запись: CopyToDVD v.3.1.1:

    11:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.16:

    11:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.5.3:

    11:05

    OSD представляет полноцветный OLED-дисплей:

    10:43

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.23.1:

    10:40

    Файловые обменники: µTorrent v.1.1.7.2:

    10:15

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63/v.2.0.00.17:

    09:50

    Диагностика: DVD Identifier v.4.2.0:

    09:25

    Диагностика: DriveSitter v.1.4.0.2:

    09:05

    Ноябрьский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 октября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 октября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 октября 2005 года):

    08:00

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