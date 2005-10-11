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    11 октября 2005

    SUN Microsystems представляет новую версию StarOffice:

    16:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (40 неделя):

    14:00

    Решения и продукты IT4profit:

    13:35

    Интернет и сети: Acronis Power Utilities 2005:

    13:10

    Настройщики: GameGain v.2.10.10.2005:

    12:45

    Настройщики: Throttle v.6.10.10.2005:

    12:20

    Samsung представляет SprintPoint: малошумящие «спринтеры»:

    12:18

    Настройщики: SuperRam v.5.10.10.2005:

    11:55

    Настройщики: PCMedik v.6.10.10.2005:

    11:30

    RAID-контроллеры Adaptec 2420SA и 2820SA:

    11:25

    Doratch-MEMORY: часы с 128 Мбайт флэш-памяти:

    11:13

    Настройщики: PCBoost v.3.10.10.2005:

    11:05

    Intel выпускает свой первый двухъядерный Xeon:

    11:02

    Графика: Paint.NET v2.5 Beta 3:

    10:40

    Yahoo запускает собственный подкаст-портал:

    10:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.26 Beta 2:

    10:15

    Беспроводной периферийный интерфейс по версии Cypress:

    10:00

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.40:

    09:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.51 Final:

    09:25

    Утилиты: MBMLog v.1.9.8:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.116.275:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.7.275:

    08:30

    Maxtor обновляет линейки MaXLine III и DiamondMax 10:

    08:30

    Неофициальные драйверы Catalyst для мобильной графики на чипсетах ATI:

    08:15

    Обновление прошивок для DVD-приводов Nec (ND-3520):

    08:00

    Карманный принтер для рукодельников:

    08:00

    Девятая барракуда уходит в плавание:

    07:30

    Agilent Technologies совершенствует 1,3-мегапиксельный датчик изображения:

    07:00

    Fortemedia очистит голоса:

    06:30

    Выносливые светодиоды Luxeon:

    06:00

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