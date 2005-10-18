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    18 октября 2005

    MSI K8N Diamond Plus: еще одна плата для SLI X16:

    21:01

    Samsung разрабатывает новую технологию по производству DRAM модулей :

    19:32

    MAXTOR ONETOUCH - жесткий диск объемом в 1 Тб:

    17:39

    Plextor: анонс первых 18x приводов DVD±R:

    16:12

    Новое пополнение в ряду ноутбуков Lenovo: ThinkPad R51e и X32:

    16:06

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (41 неделя 2005 года):

    15:40

    Microsoft: Class Server 4.0 вышел на русском языке:

    15:15

    Антивирусы: Symantec Trojan.Vundo Removal Tool v.1.3.1:

    14:50

    Утилиты: Asterisk Key v.7.3 Build 1733:

    14:25

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.3.145:

    14:00

    Linksys WUSBF54G: найти и подключить!:

    13:45

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.1 Build 363:

    13:35

    Мониторинг трафика: TrafMeter v.6.1 Build 364:

    13:10

    Персональные компьютеры возвращаются?:

    12:59

    Shuttle XPC Media Center: еще одна SFF на Pentium M:

    12:58

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.2.6:

    12:45

    Настройщики: xpy v.0.9.1:

    12:20

    Hynix вновь уходит в отрыв:

    12:02

    Безопасность: EliteToolbar Remover v.2.1.2:

    11:55

    Аудиосистема Sony Ericsson MDS-70 для мобильных телефонов:

    11:52

    Настройщики: GameGain v.2.10.17.2005:

    11:30

    Настройщики: Throttle v.6.10.17.2005:

    11:05

    Настройщики: SuperRam v.5.10.17.2005:

    10:40

    Переговоры между Samsung и Apple зашли в тупик:

    10:35

    Настройщики: PCMedik v.6.10.17.2005:

    10:15

    Настройщики: PCBoost v.3.10.17.2005:

    09:50

    Графика: Paint.NET v2.5 Beta 4:

    09:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.50:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.116.276:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.7.276:

    08:30

    Обновление прошивки для приводов Lite-On модели SOHW-1693S:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 октября):

    08:00

    Принтер ZPrinter 310 Plus для объемной печати:

    07:30

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