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    17 октября 2005

    Индия - перспективный рынок недорогих ПК:

    19:55

    Сетевой жесткий диск Iomega StorCenter:

    19:36

    Power Integrations упрощает зарядные устройства:

    19:13

    Olivetti снова пробует струйную печать:

    18:04

    Transcend представляет память microSD :

    17:49

    Билл Гейтс осчастливил музей:

    17:44

    Novell начинает поставки SUSE Linux 10:

    16:05

    Photo Fine Chromarich: лучше, чем NTSC:

    16:00

    Panda Software: фишинг – растущая угроза для компаний:

    15:40

    Технологии VDI устраняют барьеры между удаленными и десктопными приложениями:

    15:15

    Silent-Pipe II: тише – не значит медленнее:

    15:14

    ASML не готова начать поставки EUVL-оборудования в срок:

    14:51

    FlamingoSoft: Semonitor v.3.2:

    14:50

    Creative признает, что владельцев X-Fi и nForce4 ждут проблемы и предлагает решение:

    14:27

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Blocker v.2.3:

    14:25

    Утилиты: Stick v.2.4 Beta 8:

    14:00

    Утилиты: KeyTweak v.2.20:

    13:35

    Больше дюймов и больше цвета - новая панель NEC LCD:

    13:22

    Рост спроса на DDR2 обеспечат Socket M2 и 945PL:

    13:10

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.35:

    13:10

    Утилиты: K1 v.1.0.3:

    12:45

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.3.1:

    12:20

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.20b:

    11:55

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.15:

    11:30

    Резервное копирование: SmartBackup v.2.1:

    11:05

    QField: достаточно одного слоя:

    11:00

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.7.10.15:

    10:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 018:

    10:15

    Системная плата Albatron PX915P-2V:

    10:10

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.44:

    09:50

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.52:

    09:25

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.63:

    09:05

    Запись: VSO Inspector v.1.1.1.48:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 октября 2005 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 октября 2005 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 октября 2005 года):

    08:00

    Memorex увеличивает емкость USB-накопителей Mega TravelDrive:

    07:30

    AMD вырывается вперед на рынке процессоров для настольных систем:

    06:30

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