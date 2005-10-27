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    27 октября 2005

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.28:

    20:01

    Флэш-накопитель Imation Swivel Pro:

    19:29

    Мультимедийное предложение Dell: ноутбук и настольная система начального уровня:

    19:25

    Freescale продлевает жизнь батареек:

    18:52

    Samsung Electronics X1 — новый сверхлегкий ноутбук:

    17:01

    Corsair анонсирует память DDR XMS-4000 2 Гб :

    16:25

    Каталог технических описаний мобильных телефонов: теперь уже более 1000!:

    16:23

    Plantronics DA40, DA55 и DA60: семейство недорогих решений для VoIP:

    15:32

    Silicon Power: флэш-драйвы LuxMini 310 емкостью 128 МБ - 2 ГБ :

    14:42

    Intel вскоре представит новые десктоп-процессоры :

    14:26

    Утилиты: FlashDesktop v.4.09:

    13:35

    Утилиты: novaPDF v.2.3.0 Build 146:

    13:10

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.54:

    12:45

    Альтернативное зарядное устройство для плееров iPod и мобильных телефонов:

    12:37

    Мультимедиа: JetAudio v.6.2.4:

    12:20

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.60b:

    11:55

    Samsung выпускает первые чипы GDDR4:

    11:55

    FP93G X: еще один геймерский «спринтер»:

    11:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.23.2:

    11:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.1.7.293:

    11:05

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.63.02:

    10:40

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.90:

    10:15

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.22:

    09:50

    Интернет и сети: VisualRoute 2006 v.10.0b:

    09:25

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.4-pl3:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Samsung:

    08:30

    Утилиты: @BIOS v.2.10a (B5.1026.1):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    08:00

    MSI расширяет линейку видеоадаптеров новыми моделями на базе чипов 6800 и X1000:

    06:03

    Наномашина – еще не наноробот, но уже многое может:

    05:30

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