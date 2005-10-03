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    3 октября 2005

    Apple может продать 10 миллионов плееров iPod в 4 квартале:

    21:20

    OKI анонсирует лазерное МФУ ES1624n:

    20:19

    Набор для разработчиков одноплатных компьютеров на базе AMD Geode GX:

    17:19

    Октябрьский номер журнала iXBT.com в продаже!:

    16:10

    GN-AP05G: портативный узел доступа/маршрутизатор беспроводной сети:

    16:09

    Материнская плата EP-8NPA SLI Socket-754 с поддержкой SLI режима от Epox:

    14:37

    Hynix готова начать производство 70-нм флэш-памяти раньше Samsung:

    14:32

    Частичное солнечное затмение в Москве:

    14:30

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.3.1:

    14:10

    Утилиты: Unlocker v.1.7.3:

    13:45

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.3.755:

    13:20

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP и Windows Server 2003 (KB907865):

    12:55

    Fujifilm FinePix F11 Zoom: компактная камера с 6,3-мегапикельным сенсором:

    12:55

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5 Build 0306:

    12:30

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.65:

    12:05

    Диагностика: System Analyser v.5.3j:

    11:40

    RightMark: 3DSound v.2.1:

    11:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5 Build 90:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.0.7:

    10:25

    Seiko Epson ценит в памяти гибкость:

    10:05

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.1 Final:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 октября):

    09:45

    Griffin начинает продажи кассетного адаптера для iPod:

    09:37

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 сентября по 2 октября 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 сентября по 2 октября 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 сентября по 2 октября 2005 года):

    09:00

    Разработчики получили новый билд Mac OS X 10.4.3:

    04:10

    MaxProtect II: 3 кейса для ноутбуков Powerbook:

    02:59

    Эксклюзивная информация о Mac OS X 10.5 Leopard:

    00:38

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