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    28 октября 2005

    HP и International Paper - технология ColorLok, которая меняет характеристики обычной бумаги:

    19:30

    Seagate Cheetah 15k.4 SAS доступны в Европе:

    19:05

    Fujitsu Siemens в стиле мини: новый LIFEBOOK P7120:

    18:38

    Микропроцессор IBM умеет беречь электричество:

    17:14

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.40:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.73 Beta:

    14:25

    Утилиты: SpyBuddy v.3.7:

    14:00

    Безопасность: SpyStopper v.4.0a:

    13:35

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.5.5.604:

    13:10

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.03:

    12:45

    Оружие профессионала: клавиатура Wolf Claw Type II:

    12:40

    Утилиты: Autoruns v.8.3:

    12:20

    Новый Power Mac G5 Quad Ultimate ожидается во второй половине ноября:

    12:15

    Две новинки Xerox для малого бизнеса:

    12:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 020:

    11:55

    Общение в сети: Windows Messenger v.5.1.0701:

    11:30

    Настройщики: Absolute StartUp v.5.1:

    11:05

    Запись: DeepBurner v.1.7.1.123:

    10:40

    D-Link DI-634M: беспроводной маршрутизатор с MIMO и 2XR:

    10:29

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    10:15

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4:

    09:50

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.652 Beta:

    09:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.50.28:

    09:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.81.87:

    08:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:30

    Игры Civilization III и IV будут доступны для Mac OS X:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung, Sony и Teac:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    08:00

    Горячие финские парни разогнали Radeon до 1 ГГц:

    06:30

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