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    8 октября 2005

    Panda Software: Sober возвращается:

    17:45

    Графика: Ultimate Paint LE v.2.88:

    17:20

    Утилиты: Autoruns v.8.21:

    16:55

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.2.2967:

    16:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 30:

    16:05

    Безопасность: remover.exe v.1.005.0133:

    15:40

    Утилиты: Norton Removal Tool (SymNRT) v.1.20.4:

    15:15

    Интернет и сети: Google Toolbar v.3.0.126.3:

    14:50

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Build 6644 Beta 2:

    14:25

    Интегрированный датчик изображения OmniVision OV2640:

    14:03

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.16:

    14:00

    Антивирусы: AVIRA Desktop for Windows v.1.00.00.75:

    13:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.65:

    13:10

    Настройщики: PowerStrip v.3.62 Build 534:

    12:45

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.2:

    12:20

    Антивирусы: AIM Fix (10/06/05):

    11:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 012:

    11:30

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1433:

    11:05

    MSI представляет графическую карту нового поколения — RX1300PRO-TD256E:

    11:05

    ATI подсчитывает убытки: более 100 миллионов долларов за один квартал:

    10:43

    Утилиты: FlashDesktop v.4.0:

    10:40

    Тестовые приложения: PowerBench v.1.1:

    10:15

    Запись: ImgBurn v.1.0.0.0:

    09:50

    Утилиты: iRotate v.1.07:

    09:25

    USRobotics: Wireless ADSL2+ Starter Kit — создать сеть с широкополосным доступом теперь проще:

    09:08

    Утилиты: goScreen v.5.2b:

    09:05

    Tensilica Xtensa HiFi 2: 24-разрядный звук для однокристальных систем:

    09:00

    Интернет и сети: Port Explorer v.2.100:

    08:45

    Антивирусы: Symantec W32.Esbot Removal Tool v.1.3.1:

    08:30

    Утилиты: novaPDF v.2.2 Build 144:

    08:15

    Настройщики: Reg Organizer v.3.1 Beta:

    08:00

    Китай пойдет другим путем:

    07:00

    Обновление драйверов и BIOS для IDE RAID-контроллеров ITE:

    01:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    00:30

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